Após eliminação na Copa Verde, zagueiro deixa o Paysandu e vai jogar no futebol mineiro

Após a derrota para o Remo na semifinal da Copa Verde, o elenco do Paysandu passará por reformulação. Uma das peças de 2021 já não faz mais parte do elenco alviceleste e vai disputar o Campeonato Mineiro em 2022.

O zagueiro paraense Yan, de 27 anos, foi revelado nas categorias de base do Remo. O jogador não faz mais parte do Papão e já foi anunciado pelo URT-MG. O jogador estava no clube bicolor desde 2020, quando chegou para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, fez seis partidas pela equipe aspirante e foi incorporado ao elenco principal para as disputas da Série C e também da Copa Verde.

Yan acertou com o URT (Divulgação / URT)

Na temporada 2021 teve seu contrato renovado, mas não conseguiu se firmar na equipe do Papão e disputou 20 partidas pelo Paysandu, conquistando o título do Campeonato Paraense diante da Tuna Luso.

O URT estreia no Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro-MG, no Mineirão, no dia 26 de janeiro. A equipe conta também com o paraense Derlan, ex-Paragominas, São Raimundo, Tapajós e Manaus-AM, além do lateral-direito Nininho, que teve duas passagens pelo Remo.