Após dispensa, rescisão de contrato de atacante ex-Paysandu é protocolada na CBF

O atacante Patrick Carvalho, de 24 anos, que foi dispensado pelo Paysandu na semana passada, teve sua rescisão de contrato protocolada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e não possui mais vínculo com o Papão. O jogador tinha um contrato com o Bicolor paraense de três meses, mas o clube alviceleste preferiu encerrar o contrato do atleta.

Patrick Carvalho não conseguiu se firmar no time, chegou ao Paysandu e precisou de um tempo para se adaptar e melhorar a parte física e não engrenou. Com a camisa do Papão o atacante atuou apenas uma vez, quando entrou na reta final da partida diante do Floresta-CE, no Ceará (CE), que terminou com a vitória do clube paraense por 2 a 0, pelo Brasileiro da Série C.