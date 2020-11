Classificado, Paysandu pensa no jogo contra o Remo e ficar em melhor colocação do grupo A da Série C

Classificado para o quadrangular da Série C, o Paysandu volta aos treinos nesta segunda-feira (29) após o final de semana de folga. O foco é na busca por uma posição melhor na tabela do grupo A para definir onde e contra quem jogará na próxima fase. E o jogo para decidir isso será justamente contra o Remo, no próximo sábado, às 17 horas, no Mangueirão. Atualmente, o Paysandu é o terceiro colocado, com 28 pontos, e o Remo o segundo, com 30 pontos. Para não cair no mesmo grupo no quadrangular final, Remo e Paysandu precisariam continua nessas colocações ou um ficar em terceiro e o outro em quarto. Se alguém ficar em quarto e outro em segundo, os paraenses vão se encontrar de novo na próxima fase. Um empate poderia ajudar nesse sentido, mas a ordem no time bicolor é ir em busca da vitória.

“A gente vai sempre em busca da vitória e, para ganhar da gente, pode ter certeza que vai ter que suar sangue. O Paysandu está nessa toada, nesse momento muito bom dentro da competição”, afirmou.

O lateral-esquerdo Bruno Collaço também ressaltou essa necessidade e falou sobre a semana de preparação para o clássico.

“A Série C é um campeonato difícil. Vai ter jogos que vamos ter domínio maior. No final de tudo o importante é o resultado. A gente trabalhou bem durante a semana e fez por merecer o resultado (contra o Botafogo-PB). Mas agora tem outra semana importante. De clássico. Cabe a nós se preparar, descansar na folga e, a partir de segunda, ir com força total para estar bem preparado para o jogo”, afirmou o lateral-esquerdo Bruno Collaço.

Pela agenda divulgada, os treinos da semana serão pela manhã. O meia Alex Maranhão disse que a expectativa está grande para o Re-Pa de sábado.

“A expectativa é a melhor possível. Sabemos que o clássico para Belém. É uma final a parte. É descansar e se preparar. Pegar orientação do Brigatti para conseguir uma vitória no Re-Pa.

O jogo entre Remo e Paysandu terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.