Após empate do Paysandu, Vinícius Eutrópio avalia estreia na Série C: 'Foi positiva'

O empate em 1 a 1 com o Tombense, na primeira rodada da Série C, fora de casa, marcou a estreia do técnico Vinícius Eutrópio no comando do Paysandu. Ele avaliou que o time soube reagir bem diante das dificuldades e que espera uma melhora a cada jogo da competição.

“Minha avaliação foi positiva em virtude do adversário, da circunstância do jogo, de ter saído atrás. Nosso time mostrou coisas fundamentais que é tentar jogar no momento certo, ter maior posse de bola e também ter a raça e pegada buscando sempre vitória e igualando a força nos momentos que precisamos”, disse.

O treinador explicou as substituições e como contribuiu para o time chegar ao empate na noite de sábado.

“Todas as substituições foram pensando na vitória. Nós esperamos um pouco. Depois colocamos um extremo e jogamos já logo no início do segundo tempo com dois atacantes fixos e quando a bola chegava próximo a área deles a gente fechava nossos atacantes de beirada e atacávamos com os dois laterais. Depois tiramos um zagueiro amarelado e colocamos um volante. E foi fundamental porque eu combinei com o Bruno (Paulista) e com os jogadores que passando 10 minutos o Bruno passaria a jogar de volante pelo chute dele e o Jhonnatan voltava para zagueiro. O Ruy também que tem chute médio e bom organizador”, comentou Vinícius Eutrópio.

A ausência do lateral Diego Matos foi questionada durante a coletiva. Vinícius explicou que na viagem é preciso levar alguém que faça várias funções e, novamente, citou o volante Bruno Paulista.

“Nas viagens temos um número reduzido de atletas e é importante trazer jogadores que façam mais de uma posição. O Bruno joga de zagueiro, volante e lateral”, disse.

O Paysandu terá sete dias de treino até o próximo jogo da Série C. O técnico bicolor espera conseguir melhorar alguns setores do time.

“Nossa projeção é colocar mais detalhes e conceitos e encorpar mais o grupo no sentido ofensivo, na posse de bola, será fundamental a semana para isso. Perdemos o Jhonnatan pela expulsão. Mas a tendência é que o time evoluía e tendo a semana podemos acrescentar no nosso trabalho”, completou.