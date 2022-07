Aos 32 anos, zagueiro ex-Paysandu anuncia aposentadoria: ‘Fim de um ciclo’

O zagueiro Bernardo Benjamin, de 32 anos, anunciou sua aposentadoria do futebol. O jogador foi formado nas categorias de base do Paysandu e passou por vários clubes paraenses. Bernardo, que é natural de Belém, fez o anúncio pelas redes sociais e agradeceu as equipes pelas quais passou.

Na mensagem, o zagueiro destacou suas passagens pelo Águia de Marabá. Segundo Bernardo, foram mais de 100 jogos com a camisa do Azulão.

“Fim de um ciclo. Me despeço do futebol profissional, onde, por 15 anos, consegui realizar o sonho de criança. Só tenho a agradecer a todas as pessoas que pude conviver, e a todos os clubes que defendi. Um agradecimento especial ao clube Águia de Marabá, vesti essa camisa por sete anos e atuei em mais de 100 jogos. Momentos que ficarão sempre guardados na memória. Obrigado, futebol”, escreveu Bernardo.

O zagueiro começou no Paysandu na base. No Papão, o jogador ficou de 2007 a 2010. Mas o atleta não conseguiu emplacar no clube. Como profissional, Bernardo atuou em cinco jogos com a camisa bicolor e não marcou gols.

Depois disso, o atleta passou por clubes como União Paraense, Fast Clube, Castanhal, Águia de Marabá, Amazonas-AM, Tuna e Independente de Tucuruí, último time defendido.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)