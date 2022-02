AO VIVO: Com show e apresentação de humorista, Paysandu lança novo uniforme para a temporada

O Paysandu lança na noite desta quinta-feira (3), a partir das 20h, o novo uniforme para a temporada 2022. O clube fará uma live no canal do YouTube PapãoTV, onde divulgará o novo manto, a coleção Destemida. O evento de lançamento conta com o show do I Love Pagode e a apresentação do humorista e influencer Epaminondas.