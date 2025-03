Antes do confronto nas quartas de final do Parazão, Paysandu terá folga no carnaval

Após a vitória sobre o Castanhal na última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, o Paysandu vai aproveitar o feriadão de carnaval para descansar. Antes do início das quartas de final do Parazão, o clube bicolor dará dois dias de folga para os jogadores.

Conforme a programação semanal do Bicola, o time não terá atividades físicas nesta segunda-feira (3) e nem na terça-feira (4). Com isso, os jogadores só se reapresentam na quarta-feira de cinzas (5), quando iniciarão a preparação para o mata-mata do campeonato.

O período de folga foi adotado para recuperar o elenco bicolor, que está vindo de uma maratona de jogos no Estadual e na Copa Verde. Após o duelo contra o Japiim, o treinador Luizinho Lopes comentou o calendário cheio e falou que a quantidade de jogos lesiona os atletas.

"Borasi fez um bom jogo no clássico, fez gol no último jogo. Estamos há quarenta dias trabalhando. [...] São jogos a cada três, quatro dias. Não é nosso planejamento, nossa programação, que lesiona jogadores, é o calendário. É humanamente impossível você não ter pequenas lesões", afirmou o treinador em entrevista coletiva após o duelo.

O primeiro compromisso do Paysandu na temporada de 2025 foi no dia 12 de janeiro, na Supercopa Grão-Pará, quando encarou a Tuna na final. Além disso, o time teve menos tempo de preparação na pré-temporada por conta do período de férias entre o final da Série B de 2024 e o início deste ano.

No último domingo (2), o Paysandu venceu o Castanhal por 2 a 0, no Mangueirão, com gols de Nicolas e Cavalleri. Com isso, a equipe se garantiu na vice-liderança do campeonato e vai encarar o Capitão Poço nas quartas de final. O jogo ocorre no sábado (8), às 18h.

Vale destacar que o duelo será único, sem vantagem de empate para o mandante. Assim, caso a partida termine empatada, a disputa irá para os pênaltis.