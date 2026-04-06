Além dos três pontos, vitória do Paysandu contra o Volta Redonda quebra tabu histórico

O Paysandu iniciou a Série C do Campeonato Brasileiro com um resultado que vai além dos três pontos conquistados. Ao vencer o Volta Redonda por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, o time bicolor quebrou um tabu e conquistou sua primeira vitória diante do adversário atuando no Rio de Janeiro, cenário historicamente desfavorável para clubes paraenses.

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Mesmo com público reduzido, o contexto da partida reforça o peso do resultado. Enfrentar o Volta Redonda fora de casa sempre foi considerado um desafio complicado, e o Paysandu, que nunca havia vencido nos domínios do Voltaço, conseguiu se impor de forma estratégica. Após um primeiro tempo equilibrado e de poucas oportunidades, a equipe cresceu nos minutos finais da etapa inicial e levou o controle do jogo para o segundo tempo, quando passou a ter maior presença ofensiva.

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O gol da vitória saiu na etapa complementar, em jogada construída pelo lado direito. Edilson cruzou na medida e encontrou Juninho, estreante da noite, que finalizou para as redes. A partir da vantagem, o Paysandu ajustou o posicionamento defensivo, reduziu espaços e conseguiu neutralizar as investidas do adversário, que teve dificuldades para criar chances claras até o apito final.

A vitória marca um início consistente na principal competição do clube na temporada e reforça o bom momento da equipe sob o comando de Júnior Rocha. O próximo compromisso do Papão será no dia 13, quando recebe o Brusque Futebol Clube, na Curuzu, pela sequência da Série C.