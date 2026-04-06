Além dos três pontos, vitória do Paysandu contra o Volta Redonda quebra tabu histórico Time bicolor conquistou sua primeira vitória diante do adversário atuando no Rio de Janeiro Igor Wilson 06.04.26 19h25 O Paysandu iniciou a Série C do Campeonato Brasileiro com um resultado que vai além dos três pontos conquistados. Ao vencer o Volta Redonda por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, o time bicolor quebrou um tabu e conquistou sua primeira vitória diante do adversário atuando no Rio de Janeiro, cenário historicamente desfavorável para clubes paraenses. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Mesmo com público reduzido, o contexto da partida reforça o peso do resultado. Enfrentar o Volta Redonda fora de casa sempre foi considerado um desafio complicado, e o Paysandu, que nunca havia vencido nos domínios do Voltaço, conseguiu se impor de forma estratégica. Após um primeiro tempo equilibrado e de poucas oportunidades, a equipe cresceu nos minutos finais da etapa inicial e levou o controle do jogo para o segundo tempo, quando passou a ter maior presença ofensiva. VEJA MAIS Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia Paysandu vence Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série C Com gol do estreante Juninho, Papão bate o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e garante três pontos na abertura da competição O gol da vitória saiu na etapa complementar, em jogada construída pelo lado direito. Edilson cruzou na medida e encontrou Juninho, estreante da noite, que finalizou para as redes. A partir da vantagem, o Paysandu ajustou o posicionamento defensivo, reduziu espaços e conseguiu neutralizar as investidas do adversário, que teve dificuldades para criar chances claras até o apito final. A vitória marca um início consistente na principal competição do clube na temporada e reforça o bom momento da equipe sob o comando de Júnior Rocha. O próximo compromisso do Papão será no dia 13, quando recebe o Brusque Futebol Clube, na Curuzu, pela sequência da Série C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu Série C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto 06.04.26 19h55 'CHEGOU CHEGANDO' Juninho fala sobre estreia com gol pelo Paysandu: 'início de uma grande história' Atacante decidiu logo no primeiro jogo e inicia trajetória em alta com a camisa bicolor 06.04.26 19h53 Futebol Bruno Lopes aciona Ponte Preta na Justiça e pode voltar ao radar do Paysandu Atacante, já sondado duas vezes pelo Papão, pede rescisão contratual e pode ficar livre no mercado 06.04.26 19h30 SÉRIE C Além dos três pontos, vitória do Paysandu contra o Volta Redonda quebra tabu histórico Time bicolor conquistou sua primeira vitória diante do adversário atuando no Rio de Janeiro 06.04.26 19h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00