Advogado de Bruno Veiga revela condenação de meio milhão do Paysandu

Ex-jogador do Paysandu, Bruno Veiga moveu ação em desfavor ao Paysandu no valor superior a meio milhão de reais. E segundo o advogado do atleta Filipe Rino, Veiga obteve sucesso na ação e o clube foi condenado a arcar com a quantia. O julgamento foi realizado por vídeo conferência na manhã desta terça-feira (09).

“Hoje foi julgado o recurso, sendo mantida a sentença, que havia condenado o clube a pagar pouco mais de 500 mil. O mais importante para nós é manter essa decisão em segunda instância que torna praticamente irreversível a situação, que consolida o direto dele de receber o valor”, afirmou o advogado do atleta.

A derrota jurídica bicolor foi comentada pelo diretor jurídico do clube, Pablo Gonçalves. “Caso haja alguma obscuridade, erro ou contradição no Acórdão, cabe embargos de declaração para o próprio Tribunal Regional, caso não caiba, iremos estudar para podermos recorrer através de Recurso de Revista para o TST”, afirmou.