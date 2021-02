Paysandu é condenado a pagar 1,2 milhão de reais ao Estado; Remo provoca

O Paysandu foi condenado a pagar 1,2 milhões de reais (exatos R$ 1.213.906,58) ao Estado do Pará devido à dívida de aluguel do Estádio do Mangueirão. O período se refere ainda aos anos em que o clube esteve na Série A e disputou a Copa Libertadores de 2003.

O documento publicado no dia 3 de fevereiro deste ano no Diário de Justiça do Estado do Pará diz que o Paysandu tem um prazo de 15 dias para pagar o valor milionário. Caso contrário, multas de 10% serão acrescentadas ao valor.

O CLUBE

A reportagem entrou em contato com o advogado do clube, Pablo Gonçalves para falar sobre o tema. Ao O Liberal, o funcionário bicolor disse:

"Só teremos acesso aos autos essa semana, quando vamos saber a real situação do processo, uma vez que quem atuou no final como advogado, foi o Dr. Antônio Maciel, que faleceu ano passado. Assim que o Clube tiver acesso aos autos, informações e etc, irá repassar estas a todos".

