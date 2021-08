Adversário do Paysandu, Floresta possui oito jogadores que passaram por Leão e Papão

O Paysandu encara o Floresta na próxima rodada da Série C. O jogo está marcado para próximo sábado (28), às 19h, na Curuzu, em Belém. A partida marca o reencontro de ex-bicolores com o Papão, já que cinco atletas do clube cearense já vestiram a camisa alviceleste e mais três atuaram no futebol paraense.

Vice-líder do grupo A, o Papão possui 20 pontos encara o Floresta com 15, que ainda pensa em G4, mas que também flerta com o Z2 e tenta se afastar da zona de rebaixamento. O clube nordestino possui oito atletas que passaram pelo Pará, destaques para os ex-bicolores o goleiro Douglas Silva que passou pelo Papão em 2014 e conquistou o acesso para a Série B e campeão pelo Remo em 2018. O lateral-direito Tony, campeão pelo Paysandu em 2020, o zagueiro Edimar, que jogou a Série B pelo Bicola em 2018, além do meia Thiago Primão que vestiu azul celeste em 2019 e o atacante Elielton, que conquistou o Parazão de 2020 pelo Lobo e o de 2019 pelo Remo.

Outros que passaram pelo futebol paraense são o lateral-esquerdo Zé Carlos, que disputou o Campeonato Paraense 2021 pelo Bragantino, o meia Eduardo, que jogou o Parazão de 2013 pelo Remo, além do volante Yuri Naves, que passou pelo Leão Azul em 2016 e 2019, conquistando o título paraense na última passagem. O técnico Leston Júnior também já passou pelo Pará, ele treinou o Remo durante o Parazão e parte da Copa Verde em 2016 e hoje comanda o Floresta.

Relembre os jogadores do Floresta que passaram pelo Pará

Floresta-CE Goleiro Douglas Dias pelo Paysandu - Akira Onuma / O Liberal Goleiro Douglas Dias pelo Remo - Fábio Will / Ascom Remo Lateral-direito Tony - Jorge Luiz / Paysandu Lateral-esquerdo Zé Carlos em anúncio feito pelo Bragantino - Divulgação / Bragantino Zagueiro Edimar pelo Paysandu - Reinaldo Reginato / FOTOARENA/ AE Volante Yuri Naves pelo Remo - Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal Meia Thiago Primão pelo Paysandu - Jorge Luiz / Paysandu Meia Eduardo pelo Remo em 2013 - Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Atacante Elielton pelo Remo em 2018 - Fábio Will / Remo Atacante Elielton pelo Paysandu em 2020 - Jorge Luiz / Paysandu Técnico Leston Júnior em 2016 pelo Remo - Everaldo Nascimento / O Liberal

Paysandu x Floresta se enfrentam às 19h de sábado (28), no Estádio da Curuzu, pela 14ª rodada do grupo A da Série C. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo pelo OLiberal.com.