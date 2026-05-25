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Paysandu x Floresta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/05) pela Série C

Paysandu e Floresta-CE jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Paysandu e Floresta-CE jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo (Wagner Santana / O Liberal)

Paysandu x Floresta-CE disputam hoje, segunda-feira (25/05), a 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Paysandu x Floresta ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, no YouTube, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Paysandu lidera a Série C com 14 pontos conquistados e tenta manter a boa fase jogando diante da torcida na Curuzu. O Papão vem motivado após vencer o Nacional-AM pela Copa Verde e aposta na força como mandante para seguir na ponta da tabela.

Já o Floresta ocupa a sétima colocação, com 12 pontos, e chega embalado após vitória emocionante sobre o Amazonas por 3 a 2. O clube cearense tenta surpreender fora de casa para se consolidar no G-8 da competição.

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Paysandu x Floresta-CE: prováveis escalações

Paysandu: Gabriel Mesquita, Edílson, Castro, Bruno Bispo, Luciano Taboca, Pedro Henrique, Henrico, Marcinho, Thayllon, Thalysson e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.

Floresta: Dheimison, Afonso, João Victor, Jhony Douglas, Caíque, Islan, Matheus Martins, Garraty, Eliandro (Celeri), Jeam e Danrley. Técnico: Leston Júnior.

FICHA TÉCNICA
Paysandu x Floresta
Série C do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio da Curuzu, em Belém
Data/Horário: 25 de maio de 2026, às 20h

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