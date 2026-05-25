Paysandu x Floresta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/05) pela Série C Paysandu e Floresta-CE jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 25.05.26 19h00 Paysandu e Floresta-CE jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo (Wagner Santana / O Liberal) Paysandu x Floresta-CE disputam hoje, segunda-feira (25/05), a 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Paysandu x Floresta ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, no YouTube, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Paysandu lidera a Série C com 14 pontos conquistados e tenta manter a boa fase jogando diante da torcida na Curuzu. O Papão vem motivado após vencer o Nacional-AM pela Copa Verde e aposta na força como mandante para seguir na ponta da tabela. Já o Floresta ocupa a sétima colocação, com 12 pontos, e chega embalado após vitória emocionante sobre o Amazonas por 3 a 2. O clube cearense tenta surpreender fora de casa para se consolidar no G-8 da competição. VEJA MAIS Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C Com contrato até o final de maio, Matheus Vargas detalha renovação: 'Gostaria de ficar' Volante está em negociação para ampliar o vínculo com o Paysandu até o final da temporada. Paysandu x Floresta-CE: prováveis escalações Paysandu: Gabriel Mesquita, Edílson, Castro, Bruno Bispo, Luciano Taboca, Pedro Henrique, Henrico, Marcinho, Thayllon, Thalysson e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha. Floresta: Dheimison, Afonso, João Victor, Jhony Douglas, Caíque, Islan, Matheus Martins, Garraty, Eliandro (Celeri), Jeam e Danrley. Técnico: Leston Júnior. FICHA TÉCNICA Paysandu x Floresta Série C do Campeonato Brasileiro Local: Estádio da Curuzu, em Belém Data/Horário: 25 de maio de 2026, às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu floresta-ce Série C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36