Paysandu pede à CBF minuto de silêncio em jogo contra o Santos pela morte de Arthur Rodrigues

O Paysandu Sport Clube, time do coração do prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, solicitou à CBF que faça um minuto de silêncio antes da partida contra o Santos (SP), que acontece às 16h de hoje, na vila Belmiro. O motivo: a morte de Arthur Rodrigues, filho do prefeito de Belém Edmilson Rodrigues.

O jovem de 16 anos morreu na manhã deste sábado (20/04). "O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento do jovem Arthur Rodrigues, filho do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que partiu neste sábado (20)", inicia a homenagem. O Paysandu se solidariza com familiares e amigos de Edmilson Rodrigues neste momento de profunda tristeza pela perda do jovem Arthur.

VEJA MAIS