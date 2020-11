Paysandu contrata atacante algoz na Copa Verde 2019

Visando a Série C, a diretoria do Paysandu oficializou a contratação do atacante Jefinho, que esteve no time do Cuiabá, campeão da Copa Verde em 2019 em cima do próprio Papão.

Sua contratação se baseou nas duas últimas temporadas. Segundo o Paysandu, Jefinho foi autor de 29 gols nas últimas duas temporadas. Ele assina contrato até o fim de janeiro de 2021.

O clube bicolor informou que Jefinho foi titular em 59 das 68 partidas que disputou entre 2019 e este ano. Além de campeão da última edição da Copa Verde, Jefinho foi artilheiro do Campeonato Potiguar do ano passado.

O novo contratado bicolor vai desembarcar em Belém hoje à tarde. Será submetido a testes de Covid-19 e avaliações clínicas e físicas. Se tiver tudo ok, Jefinho já vai treinar.

Depois de realizar todos os procedimentos médicos, o atleta irá aguardar a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ganhar condições de jogo.

Currículo

O Paysandu informou que o nome do atleta é Jefesson Vieira Eufrazio, de 26 anos. Ele nasceu em Triunfo Potiguar, no Rio Grande do Norte.