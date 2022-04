Paysandu anuncia início da venda de ingressos para o Re-Pa na Curuzu; saiba onde comprar

O Paysandu anunciou, na manhã deste sábado (2), o início das vendas de ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, contra o Remo, que será disputado na próxima quarta-feira (6), às 20h, no Estádio Banpará Curuzu. As arquibancadas custam R$ 50 e as cadeiras, R$ 80.

De acordo com o anúncio do clube, somente os torcedores que receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 ou o imunizante em dose única terão acesso ao estádio, por determinação dos órgãos públicos.

"Use máscara dentro e fora do estádio, higienize suas mãos com água e sabão ou com álcool gel e mantenha o distanciamento social. As autoridades sanitárias não permitem a presença de quem tomou apenas uma dose da vacina contra a Covid-19. Idosos acima de 60 anos de idade terão acesso ao estádio somente se tiverem tomado a dose de reforço do imunizante", informou o Paysandu.

SERVIÇO:

VENDA PRESENCIAL

LOJAS LOBO

De 01/04 a 05/04 – 10h às 22h

Shoppings Boulevard, Bosque Grão Pará, Castanhal, Castanheira, Metrópole, Parque e Pátio Belém

De 01/04 a 05/04 – 9h às 19h

Sede e Curuzu

ESTÁDIO BANPARÁ CURUZU

06/04 – a partir das 9h até o horário do início da partida

Bilheterias das travessas Chaco e Curuzu

PORTÕES DE ACESSO

Camarotes – Portão 1

Funcionários do clube e de órgãos públicos que atuarão na partida – Portão 2

Material de torcidas organizadas – Portão 3

Arquibancada comum, sócio proprietário arquibancada, meias, idosos e portadores de necessidades especiais – Portão 4

Saídas de emergência – Portões 5, 6, 7 e 15

Sócio Fiel Bicolor cadeira – Portão 8

Sócio Fiel Bicolor arquibancada – Portões 9 e 11

Cadeira comum e sócio proprietário cadeira – Portão 10

Arquibancada comum – Portão 13

Entrada e saída de ambulância – Portão 1