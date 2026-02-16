Paulistão: confira datas e horários dos jogos das quartas de final Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis e, para definir os confrontos das fases seguintes, a pontuação continua sendo somada Estadão Conteúdo 16.02.26 16h52 A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira, as datas e os horários dos confrontos válidos pelas quartas de final do Paulistão. São Paulo e Palmeiras jogam no próximo sábado, enquanto Santos e Corinthians entram em campo no domingo. Líder na primeira fase, o Novorizontino encara o Santos, que avançou na oitava colocação geral. A equipe alvinegra conseguiu a classificação na última rodada com uma goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube. O jogo será no domingo, dia 22, às 16h. Logo abaixo, o Palmeiras foi o melhor colocado entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo na tabela geral, o time alviverde terá pela frente o surpreendente Capivariano, que conquistou uma vaga ao mata-mata pela primeira vez na história. O duelo será no sábado, às 20h30. Único invicto no Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino buscará um lugar na semifinal contra o São Paulo, que passou de fase na sexta posição. Eles se enfrentam no sábado, às 18h. Por fim, o Corinthians medirá forças com a Portuguesa, quinto e quarto colocados na classificação, respectivamente. A partida será no domingo, às 20h30. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis e, para definir os confrontos das fases seguintes, a pontuação continua sendo somada. Veja a programação completa das quartas de final do Paulistão 21/02 (sábado) Red Bull Bragantino x São Paulo - 18h - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista - TNT e HBO Max Palmeiras x Capivariano - 20h30 - Arena Crefisa Barueri, em Barueri - Record, CazéTV e HBO Max 22/02 (domingo) Novorizontino x Santos - 16h - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte - TNT e HBO Max Portuguesa x Corinthians - 20h30 - Estádio do Canindé, em São Paulo - Record, CazéTV e HBO Max Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista quartas de final sorteio datas. horários locais COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após saída do técnico Alexandre Lopes, Tuna pega o Paysandu pelas quartas do Parazão Técnico Alexandre Lopes deixou o cargo alegando problemas pessoais; para o seu lugar, Robson Melo foi chamado 16.02.26 16h15 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 futebol Ao lado do Cametá, Paysandu fecha primeira fase do Parazão com a melhor defesa Time bicolor teve oscilações na fase de classificação, mas conseguiu o resultado necessário e avançou ao mata-mata 16.02.26 12h48 Problema na defesa? Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento 16.02.26 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04