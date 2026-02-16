Capa Jornal Amazônia
Paulistão: confira datas e horários dos jogos das quartas de final

Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis e, para definir os confrontos das fases seguintes, a pontuação continua sendo somada

Estadão Conteúdo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira, as datas e os horários dos confrontos válidos pelas quartas de final do Paulistão. São Paulo e Palmeiras jogam no próximo sábado, enquanto Santos e Corinthians entram em campo no domingo.

Líder na primeira fase, o Novorizontino encara o Santos, que avançou na oitava colocação geral. A equipe alvinegra conseguiu a classificação na última rodada com uma goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube. O jogo será no domingo, dia 22, às 16h.

Logo abaixo, o Palmeiras foi o melhor colocado entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo na tabela geral, o time alviverde terá pela frente o surpreendente Capivariano, que conquistou uma vaga ao mata-mata pela primeira vez na história. O duelo será no sábado, às 20h30.

Único invicto no Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino buscará um lugar na semifinal contra o São Paulo, que passou de fase na sexta posição. Eles se enfrentam no sábado, às 18h.

Por fim, o Corinthians medirá forças com a Portuguesa, quinto e quarto colocados na classificação, respectivamente. A partida será no domingo, às 20h30.

Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis e, para definir os confrontos das fases seguintes, a pontuação continua sendo somada.

Veja a programação completa das quartas de final do Paulistão

  • 21/02 (sábado)
    • Red Bull Bragantino x São Paulo - 18h - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista - TNT e HBO Max
    • Palmeiras x Capivariano - 20h30 - Arena Crefisa Barueri, em Barueri - Record, CazéTV e HBO Max
  • 22/02 (domingo)
    • Novorizontino x Santos - 16h - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte - TNT e HBO Max
    • Portuguesa x Corinthians - 20h30 - Estádio do Canindé, em São Paulo - Record, CazéTV e HBO Max
Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

quartas de final

sorteio

datas. horários

locais
