Paulinho volta a ser relacionado e pode reforçar Palmeiras no clássico após longa recuperação Estadão Conteúdo 01.05.26 20h32 O Palmeiras finalizou nesta sexta-feira a preparação para encarar o Santos. Líder da competição, o time comandado por Abel Ferreira contará com uma novidade importante para o duelo válido pelo Brasileirão: o retorno de Paulinho à lista de relacionados. O atacante participou normalmente das atividades ao longo da semana e volta a ficar à disposição após um longo período afastado por lesão. A comissão técnica aproveitou os últimos treinos para ajustar questões táticas, como posicionamento e marcação, além de trabalhar finalizações e bolas paradas. Paulinho destacou o significado do momento e relembrou o processo até voltar a ser opção. "Já está sendo um dia marcante e emocionante. Claro que nesta semana eu tinha na minha cabeça que havia uma grande chance de ser relacionado para o jogo e trabalhamos muito em cima disso desde segunda-feira. Por mais que a gente prepare nossa mente, sempre bate um pouco de ansiedade, o que é normal", iniciou. "A consciência está tranquila por tudo que eu lutei, por tudo que eu batalhei para chegar a esse momento de ser relacionado novamente e estar à disposição do treinador para ajudar o time. Acredito que amanhã será mais emocionante ainda, com a minha família no estádio, retornar depois de um período muito difícil, tanto físico quanto mental. Estou tentando assimilar esse momento e espero coroar amanhã com uma vitória e, se possível, alguns minutos no jogo", afirmou. Apesar do retorno, o jogador ainda seguirá um protocolo de controle de carga, com cautela na utilização durante as partidas. "O mês de maio será importante para mim porque vai se concretizar a minha volta aos jogos. Teremos bastante cautela na minutagem e no controle de carga, que é o mais importante para cuidar da lesão. É uma lesão que realmente nos obriga a ser muito cautelosos na hora de escolher os momentos de subir a carga. Serão semanas importantes. A parada da Copa vai ser muito boa e importante também para ajudar a desinflamar o corpo de todo esse processo de nove meses que eu passei para, depois, voltar melhor junto com o grupo e poder conquistar os objetivos que tanto almejamos", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Paulinho recuperação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo cita dificuldade no gramado sintético do Engenhão e fala sobre cobrança e pressão Lateral Mayk destaca dificuldades do gramado sintético e pressão por resultados antes do jogo no Engenhão 01.05.26 16h08 FUTEBOL Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino 01.05.26 15h04 Futebol Após um ano fechado, estádio Diogão, em Bragança, será reinaugurado neste sábado (2) Local vai receber a partida entre Caeté e Santos-PA, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense. 01.05.26 12h02 futebol Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo 01.05.26 11h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 FILHO REBELDE VÍDEO: novela de IA viraliza com criança do Remo querendo ser Paysandu Vídeo com times humanizados mostra família azulina e filho que decide torcer para rival; assista 01.05.26 16h24 FUTEBOL Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino 01.05.26 15h04 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40