Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Paulinho tem 'excelente evolução', mas não tem data para voltar a jogar pelo Palmeiras

Estadão Conteúdo

A torcida do Palmeiras não deve ver o atacante Paulinho em ação na estreia do Campeonato Paulista, dia 11 de janeiro, diante da Portuguesa, no Canindé. Afastado dos gramados desde julho por causa de lesão por estresse na tíbia da perna direita, o jogador vem se recuperando bem da cirurgia a que foi submetido, mas, segundo o coordenador médico do clube, ainda não tem data de retorno.

"O Paulinho se encontra aproximadamente com quatro meses e meio de pós-operatório de uma revisão de uma fratura por estresse da tíbia. Isso é um período curto para o processo de recuperação dele. A gente já sabia desde então, quando a gente entrou nesse novo procedimento, que seria um período maior de recuperação", disse Pedro Pontin, em entrevista à TV Palmeiras.

"Felizmente segue uma excelente evolução. O atleta já está numa fase de recuperação com a fisioterapia, já fazendo exercício de fortalecimento. Porém, no início da temporada, a gente ainda vai estar dentro de um intervalo que nós ainda consideramos um período de cicatrização, que ainda vai requerer um pouco de atenção em relação a algumas características que essa evolução precisa ter. Então, a primeira delas é a cicatrização plena do osso que está caminhando para isso", afirmou o médico.

Juntamente com Felipe Anderson, Figueiredo e Lucas Evangelista, Paulinho faz tratamento no Núcleo de Saúde e Performance até o dia 23 e depois se reapresenta no dia 4 para a retomada do cronograma.

"É preciso atingir a sua forma física plena para depois a gente fazer o processo de transição física. O Paulinho é um atleta que a gente está muito otimista em relação ao retorno dele, numa boa condição, porém, sabemos que precisamos ter a cautela necessária seguindo o plano", disse Pontin.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Paulinho

recuperação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer

Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP)

15.12.25 14h18

FUTEBOL

Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas

Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase

15.12.25 10h10

FUTEBOL

Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo

Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação

14.12.25 7h30

Futebol

Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços

Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal.

14.12.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série A 2026

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo

O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro

16.12.25 0h30

Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas

16.12.25 0h27

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

futebol

Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém'

O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense

16.12.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda