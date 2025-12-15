Paulinho tem 'excelente evolução', mas não tem data para voltar a jogar pelo Palmeiras Estadão Conteúdo 15.12.25 17h22 A torcida do Palmeiras não deve ver o atacante Paulinho em ação na estreia do Campeonato Paulista, dia 11 de janeiro, diante da Portuguesa, no Canindé. Afastado dos gramados desde julho por causa de lesão por estresse na tíbia da perna direita, o jogador vem se recuperando bem da cirurgia a que foi submetido, mas, segundo o coordenador médico do clube, ainda não tem data de retorno. "O Paulinho se encontra aproximadamente com quatro meses e meio de pós-operatório de uma revisão de uma fratura por estresse da tíbia. Isso é um período curto para o processo de recuperação dele. A gente já sabia desde então, quando a gente entrou nesse novo procedimento, que seria um período maior de recuperação", disse Pedro Pontin, em entrevista à TV Palmeiras. "Felizmente segue uma excelente evolução. O atleta já está numa fase de recuperação com a fisioterapia, já fazendo exercício de fortalecimento. Porém, no início da temporada, a gente ainda vai estar dentro de um intervalo que nós ainda consideramos um período de cicatrização, que ainda vai requerer um pouco de atenção em relação a algumas características que essa evolução precisa ter. Então, a primeira delas é a cicatrização plena do osso que está caminhando para isso", afirmou o médico. Juntamente com Felipe Anderson, Figueiredo e Lucas Evangelista, Paulinho faz tratamento no Núcleo de Saúde e Performance até o dia 23 e depois se reapresenta no dia 4 para a retomada do cronograma. "É preciso atingir a sua forma física plena para depois a gente fazer o processo de transição física. O Paulinho é um atleta que a gente está muito otimista em relação ao retorno dele, numa boa condição, porém, sabemos que precisamos ter a cautela necessária seguindo o plano", disse Pontin. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Paulinho recuperação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP) 15.12.25 14h18 FUTEBOL Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase 15.12.25 10h10 FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 16.12.25 0h01