Pat Burgener e Augustinho Teixeira se tornam melhores sul-americanos em Jogos de Inverno

O Brasil ainda não chegou perto do pódio nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. Mas vem fazendo bonito e hoje Pat Burgener e Augustinho Teixeira se tornaram os melhores sul-americanos da história da competição masculina com 14º e 19º lugares no snowboard halfpipe. Eles superaram o 20º lugar do bobsled verde e amarelo em Pequim 2022 e o argentino Mariano López, 21º lugar no slalom gigante na edição de Nagano 1998.

A dupla não alcançou as finais da modalidade, porém não escondeu a alegria e satisfação pelo resultado histórico conquistado nos Jogos Olímpicos de Inverno, no qual o Brasil levou 14 atletas justamente confiando em marcas até então não alcançadas.

"Foi incrível representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Quero agradecer a todas as pessoas do Brasil que torceram porque a energia foi demais, foi mais do que eu precisava. A melhor energia que eu senti na minha vida numa competição", afirmou Pat Burgener, que revelou ambição por resultado ainda melhor.

"Estou um pouco triste com o resultado. Queria fazer essa final, talvez chegar numa medalha. Mas foi difícil, o halfpipe foi de nível foi muito alto. Toda a minha família está aqui, eu queria dar isso para a minha família, para os meus fãs, para todas as pessoas do Brasil que torceram."

Augustinho também estava radiante após a prova. "Adorei muito a minha primeira experiência olímpica. Sou grato por toda a galera que acreditou em mim, me deu suporte até agora", disse. "Sou grato e feliz que consegui me divertir. Gostei bastante de me superar. A primeira descida que eu consegui fazer foi a melhor descida, melhores manobras que eu já fiz numa descida em competição. E muito feliz de poder estar na posição de segunda descida."

Aproveitou para agradecer à torcida nacional. "É uma honra total (representar o Brasil nos Jogos Olímpicos) e dá vontade de fazer melhor, de melhorar, de trabalhar mais para poder trazer o melhor resultado nas Olimpíadas que vêm. Galera, muito obrigado por acreditar e torcer por mim. Espero que tenham desfrutado do show e da próxima vez vai ser melhor ainda."