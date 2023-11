Partida do Campeonato Alemão tem árbitro envolvido em manipulação de jogos

Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg se enfrentam nesta sexta-feira (10), pela 11° rodada do Campeonato Alemão. O time da casa é o 11° colocado na competição, com 10 pontos, enquanto os visitantes ocupam o 9° lugar, com 13 pontos.

O duelo, no entanto, é marcado por um algo inesperado: a participação de Felix Zwayer, árbitro que já esteve envolvido em escândalo de manipulação de resultados em competições da Alemanha.

No país, a polêmica ficou conhecida como “Robert Hoyzer”, outro árbitro de futebol que foi preso por dois anos e meio devido à manipulação de resultados em partidas locais. O caso de Zwayer aconteceu em 2004, quando ele atuou como árbitro auxiliar do próprio Hoyzer, em uma partida da Liga Regional Alemã, entre Wuppertaler e Werden Bremen II.

Hoyzer pagou cerca de 300 euros (R$1500,00 na cotação atual) para Zwayer tomar decisões favoráveis a equipe de Wuppertaler. O erro foi reconhecido pela Federação Alemã de Futebol, que expôs a manipulação em uma publicação do jornal ‘Die Zeit’.

Com a amizade de longa data, Zwayer já tinha conhecimento que de Hoyzer era envolvido com apostas, mas nunca relatou o caso à Federação de Futebol. Em 2005, a revelação veio à tona através de uma denúncia de Zwayer, que foi suspenso por apenas seis meses e, depois, retornou à carreira, dessa vez focado na arbitragem.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)