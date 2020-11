Parte de cima e de baixo dos grupos movimentam o domingo na Série C; veja o resumo

Quatro jogos complementaram os grupos A e B do Brasileirão da Série C. Enquanto os times que estão no meio das chaves raramente se envolveram, quem briga pelo G-4 e o Z-2 dos grupos agitaram o dia.

Confira um resumo do dia:

Paysandu x FerroviárioNo grupo A, o Paysandu enfrentou o Ferroviário-CE no Mangueirão e venceu por 2 a 0. Com o resultado, o Papão se manteve no G-4 com 25 pontos e evitou que o Manaus lhe passasse na tabela. Isso porque a equipe manauara bateu o Santa Cruz ontem e chegou aos 23 pontos na quinta colocação.

Jacuipense x Treze-PBOitavo e nono colocados no grupo A antes da bola rolar, Jacuipense e Treze fizeram um jogo de cinco gols. Melhor para os donos da casa que venceram por 3 a 2 e subiram para sexta posição. Já o Treze não conseguiu sair do Z-2 e permanece com 17 pontos (um atrás do Botafogo-PB, primeiro fora da zona).

São José-RS x Londrina Oitavo colocado, o São José jogou em casa e não saiu do zero contra o Londrina, quatro colocado. A equipe paranaense, com 25 pontos, perdeu duas posições no grupo B (para Ituano e Tombense) e agora é a quarta colocada. Os gaúchos não se mexeram na tabela e possui 17 pontos.

Volta Redonda x São Bento O segundo jogo do dia pelo grupo B também terminou em empate, mas por 1 a 1. O Volta Redonda não se movimentou na tabela ao chegar aos 19 pontos e permanece na sexta colocação (a seis pontos do G-4). Já o Bentão deixou a lanterna para o Boa Esporte, mas permanece no Z-2 da chave ao ter 14 pontos (mesma pontuação dos mineiros, que perdem no saldo de gols)