Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Parreira, ainda na UTI, tem melhora evolutiva e passa a respirar sem a ajuda de aparelhos

Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin

Estadão Conteúdo

Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira na conquista do Tetra na Copa do Mundo de 1994, apresentou melhora evolutiva e passou a respirar sem a ajuda de aparelhos. Segundo boletim do Hospital Samaritano, desta terça-feira, o treinador "está lúcido e orientado, mas ainda apresenta necessidade de cuidados intensivos".

Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, ele tem passado por sessões de quimioterapia.

Além de conquista o Tetra no comando da seleção, Parreira foi auxiliar de Zagallo na conquista do Tri em 1970 e treinou o Brasil na Copa de 2006. Ele também dirigiu Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Mundiais.

Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol brasileiro, treinou equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG.

NOTA DO HOSPITAL SAMARITANO

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o paciente Carlos Alberto Parreira permanece internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com inflamação pulmonar. Porém, o paciente já respira espontaneamente, sem auxílio de aparelhos, está lúcido e orientado. No momento, seu quadro clínico apresenta melhora evolutiva, mas ainda apresenta necessidade de cuidados intensivos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Não há previsão de alta da UTI.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Carlos Alberto Parreira

boletim médico
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Volante que está no futebol da Ucrânia entra na mira do Remo para a Série A; diz jornalista

Jogador teve passagens por Vitória-BA e Bahia-BA na carreira

23.06.26 17h30

FUTEBOL

Copa do Mundo: Morte da mãe tira Deschamps de partida da França

Técnico da seleção francesa retornará ao país para acompanhar o funeral; auxiliar Guy Stéphan comandará a equipe na partida de sexta-feira (26)

23.06.26 17h25

Futebol

Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista

Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos

23.06.26 14h10

Futebol

Seleção Brasileira faz último treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo

Alisson, poupado da última atividade, volta aos treinos. Neymar deve ser relacionado

23.06.26 13h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista

Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos

23.06.26 14h10

futebol

CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo

Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho

23.06.26 10h17

FUTEBOL

CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos

Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões

22.06.26 21h23

FUTEBOL

Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal

Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente

22.06.26 16h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda