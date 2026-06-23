Parreira, ainda na UTI, tem melhora evolutiva e passa a respirar sem a ajuda de aparelhos Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin Estadão Conteúdo 23.06.26 19h22 Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira na conquista do Tetra na Copa do Mundo de 1994, apresentou melhora evolutiva e passou a respirar sem a ajuda de aparelhos. Segundo boletim do Hospital Samaritano, desta terça-feira, o treinador "está lúcido e orientado, mas ainda apresenta necessidade de cuidados intensivos". Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, ele tem passado por sessões de quimioterapia. Além de conquista o Tetra no comando da seleção, Parreira foi auxiliar de Zagallo na conquista do Tri em 1970 e treinou o Brasil na Copa de 2006. Ele também dirigiu Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Mundiais. Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol brasileiro, treinou equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG. NOTA DO HOSPITAL SAMARITANO O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o paciente Carlos Alberto Parreira permanece internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com inflamação pulmonar. Porém, o paciente já respira espontaneamente, sem auxílio de aparelhos, está lúcido e orientado. No momento, seu quadro clínico apresenta melhora evolutiva, mas ainda apresenta necessidade de cuidados intensivos. O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Não há previsão de alta da UTI. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Carlos Alberto Parreira boletim médico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Volante que está no futebol da Ucrânia entra na mira do Remo para a Série A; diz jornalista Jogador teve passagens por Vitória-BA e Bahia-BA na carreira 23.06.26 17h30 FUTEBOL Copa do Mundo: Morte da mãe tira Deschamps de partida da França Técnico da seleção francesa retornará ao país para acompanhar o funeral; auxiliar Guy Stéphan comandará a equipe na partida de sexta-feira (26) 23.06.26 17h25 Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 Futebol Seleção Brasileira faz último treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo Alisson, poupado da última atividade, volta aos treinos. Neymar deve ser relacionado 23.06.26 13h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14