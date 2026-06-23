Parreira, ainda na UTI, tem melhora evolutiva e passa a respirar sem a ajuda de aparelhos

Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira na conquista do Tetra na Copa do Mundo de 1994, apresentou melhora evolutiva e passou a respirar sem a ajuda de aparelhos. Segundo boletim do Hospital Samaritano, desta terça-feira, o treinador "está lúcido e orientado, mas ainda apresenta necessidade de cuidados intensivos".

Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, ele tem passado por sessões de quimioterapia.

Além de conquista o Tetra no comando da seleção, Parreira foi auxiliar de Zagallo na conquista do Tri em 1970 e treinou o Brasil na Copa de 2006. Ele também dirigiu Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Mundiais.

Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol brasileiro, treinou equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG.

NOTA DO HOSPITAL SAMARITANO

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o paciente Carlos Alberto Parreira permanece internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com inflamação pulmonar. Porém, o paciente já respira espontaneamente, sem auxílio de aparelhos, está lúcido e orientado. No momento, seu quadro clínico apresenta melhora evolutiva, mas ainda apresenta necessidade de cuidados intensivos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Não há previsão de alta da UTI.