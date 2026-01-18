Parque Olímpico Mangueirão fecha neste domingo devido à final entre Remo e Águia de Marabá

O Parque Olímpico Mangueirão ficará fechado ao público neste domingo (18/1), em Belém, por conta da final da Supercopa Grão-Pará, entre Remo e Águia de Marabá, que será realizada no Estádio Olímpico do Pará. A interrupção do funcionamento ocorre por motivos de logística e segurança sempre que há jogos no Novo Mangueirão.

De acordo com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a medida é adotada em dias de partidas para garantir a segurança dos frequentadores do parque e o bom andamento da operação do evento esportivo. Em jogos de maior porte, todo o entorno do complexo passa por uma operação especial que envolve controle de acesso, mobilidade e reforço no esquema de segurança.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, afirmou que a suspensão temporária do funcionamento do parque é uma ação preventiva. “Em dias de grandes jogos, todo o entorno do Mangueirão passa por uma operação especial de segurança e logística. A suspensão temporária do funcionamento do Parque Olímpico é uma medida preventiva para garantir a integridade dos usuários e permitir que a final da Supercopa Grão-Pará ocorra de forma organizada e segura”, destacou.

O funcionamento do Parque Olímpico Mangueirão será retomado na segunda-feira, com horário das 18h às 22h. De terça a domingo, o espaço permanece aberto ao público das 8h às 22h. A Seel reforça que, sempre que houver jogos no Estádio Olímpico do Pará, o parque não funcionará para o público.

Inaugurado na última terça-feira (13), o Parque Olímpico Mangueirão é o mais novo espaço público de esporte e lazer entregue à população paraense. O equipamento está localizado entre o Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença, conhecido como Novo Mangueirão, e a Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), com acesso pela Transmangueirão, em Belém.

Projetado para atender crianças, jovens e adultos, o parque integra o Complexo do Mangueirão e amplia as opções de lazer e convivência na capital. O espaço conta com duas quadras poliesportivas, dois campos de areia, arquibancadas, quiosques, banheiros e vestiários adaptados para pessoas com deficiência.

A estrutura inclui ainda academia ao ar livre, skate park, área para caminhada, bebedouros, chuveiros externos, espaço com brincadeiras pedagógicas no piso, palco multiuso, além de sistema de drenagem, pavimentação de acesso, iluminação pública e cercamento com monitoramento. A obra foi executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) em uma área de aproximadamente 121 mil metros quadrados e também contempla os estacionamentos G, H e I, reforçando a infraestrutura do complexo esportivo.

Serviço:

Funcionamento do Parque Olímpico Mangueirão

Segunda-feira: 18h às 22h

Terça a domingo: 8h às 22h

Em dias de jogos no Estádio Olímpico do Pará, o Parque Olímpico Mangueirão não funciona para o público.