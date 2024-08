Paróquia da Trindade promove a 1ª Corrida da Santíssima Trindade; confira

A corrida de rua tem se popularizado como um dos esportes mais procurados quando o assunto é manter a saúde em dia. Dentro dessa perspectiva, os amantes da modalidade ganharam mais uma opção que visa estimular os cuidados com o corpo e a mente. No próximo dia 8 de setembro, acontecerá a Corrida da Santíssima Trindade, organizada através da parceria entre a paróquia da Trindade e a ChipBelém.

O evento tem como objetivo angariar fundos para manutenção dos projetos sociais da paróquia e tem uma expectativa de reunir aproximadamente mil inscritos, que terão direito a premiação para os melhores colocados e um kit exclusivo para os corredores. No total, serão 7 quilômetros de corrida e 3 de caminhada, com largada e término na praça Felipe Patroni, na Cidade Velha, a partir das 6 horas da manhã.

De acordo com o padre Vladian Silva Alves, a ideia surgiu dos próximos membros da comunidade, que viram no esporte uma oportunidade de levantar fundos para o trabalho desenvolvido na paróquia e confraternizar com a comunidade.

"A iniciativa partiu de vários paroquianos que praticam corridas de rua e nos questionaram porque não fazer uma corrida da nossa Paróquia, uma maneira de incentivar a prática do esporte, fazer uma grande confraternização e ainda arrecadar fundos para as obras de evangelização da nossa paróquia", explica.

Uma das novidades para este evento será durante a caminhada. Ao longo do percurso, os participantes farão a reza do terço Mariano. Todos os inscritos terão direito a um kit com camisa e medalha de participação, como forma de agradecimento ao apoio oferecido com as obras da paróquia, uma das mais antigas da capital paraense.

"Quando eles manifestaram a ideia, eu logo abençoei e vi que era algo que une e ajuda na confraternização, nos faz lembrar da necessidade de cuidar da saúde, praticar exercícios, mantendo também o equilíbrio espiritual e a saúde física. Vai ser um grande encontro, uma grande confraternização que une as pessoas que gostam do esporte", encerra.

As inscrições podem ser feitas através do site: www.chipbelem.com.br