Parceira de Ibrahimovic conta como conheceu o atleta: 'Deixou sua Ferrari mal estacionada'

A parceira de longa data do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic contou em entrevista como conheceu o atleta. A modelo Helena Serge disse que Ibra gostou dela provavelmente porque foi agressiva com ele em seu primeiro contato, chamando a atenção do jogador. Helena e Ibra tem dois filhos juntos mas não pretendem se casar.

> Confia a classificação atualizada dos Campeonato Italiano e simule os jogos

- Ele deixou sua Ferrari mal estacionada, e isso impediu que minha Mercedes saísse. Com um pouco de agressividade, eu disse a ele para tirar o carro e ele provavelmente gostou disso. Não, não é fácil viver com ele. Mas comigo também não é - disse a modelo. E ao ser questionada sobre o rótulo de seu relacionamento com o jogador, Helena disse não ter planos para um casamento.

- Casamento? Casar com ele pode atrapalhar minha vida. Eu não quero ser rotulada como esposa de um jogador. As pessoas sabem o quanto eu estudei, trabalhei e lutei - concluiu Helena Seger.

O Milan de Ibrahimovic volta a campo neste domingo, 06 de março, enfrentando o Verona.