Vitórias do Cametá e do Capitão Poço movimentam a abertura da 5ª rodada do Parazão; veja

A quinta rodada do Campeonato Paraense começou com três partidas, no último sábado (8). No primeiro jogo, o Cametá venceu o Independente, enquanto o Castanhal e Santa Rosa ficaram no empate. Já o Capitão Poço superou o Caeté. Os resultados mexeram com a classificação na tabela.

Em casa, o Caeté não conseguiu superar o Capitão Poço. A partida terminou 1 a 0 para o CAP, com gol de Ju Alagoano. Esta foi a primeira vitória do Laranja Mecânica no Parazão, que chegou a seis pontos e à sétima posição.

O resultado deixou a situação do time bragantino mais complicada. O Guerreiro Caeteuara é o lanterna do campeonato, com três pontos.

Em Tucuruí, o Cametá também superou o Independente, no Navegantão. O jogo terminou 1 a 0 para o Mapará Elétrico, com gol de Luciano Taboca, que agora ocupa a sexta posição, com sete pontos.

Enquanto isso, o Galo Elétrico se complicou ainda mais na tabela. Com apenas quatro pontos, a equipe está na porta de entrada da zona de rebaixamento.

Fora de casa, o Santinha, que vinha embalado por uma vitória heroica sobre o Paysandu, conseguiu empatar com o Japiim em 1 a 1. Os gols da partida foram marcados pelo camisa 10 do Castanhal, Dioguinho, de pênalti. Já o empate do Macaco-Prego veio dos pés de PH.

Com o resultado, o Santinha chegou a quatro pontos e está na nona colocação da tabela. Já o Castanhal segue no top 4 da tabela, com nove pontos. A equipe aurinegra chegou ao terceiro empate seguido no Parazão.