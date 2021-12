Mercado: Dupla Re-Pa já contratou mais de um time titular; confira a lista de reforços

No calendário, ainda estamos em 2021, mas a dupla Re-Pa já trabalha a todo vapor de olho na próxima temporada. Além de mudanças nas próprias estruturas dos clubes, ambos os elencos foram reformulados, principalmente o do Papão. Já o Leão volta a apostar em um nome conhecido do torcedor no banco de reservas. Confira todos os contratados de Remo e Paysandu para 2022.

Goleiro Thiago Coelho é uma das principais contratações, após ter feito a famosa 'travessia' (Divulgação / Paysandu)

Paysandu

Após o fracasso na Série C deste ano, o Paysandu investiu pesado para não bater mais uma vez na trave. Até o momento, foram 13 reforços oficializados: o goleiro Thiago Coelho, os laterais-direitos Igor Carvalho e Polegar, o laterais-esquerdo João Paulo, os zagueiros Marcão, Heverton e Genilson, os volantes Bileu e Christian, o meia Ricardinho e os atacantes Dioguinho, Henan e Robinho.

De volta ao Remo, Welthon, até o momento, é a principal contratação do Leão (Tarso Sarraf / O Liberal)

Remo

Apesar da aposta na renovação do núcleo que esteve no rebaixamento azulino na última Série B, como o meia Felipe Gedoz, o volante Anderson Uchôa e do zagueiro/lateral Marlon, o Remo também está ativo no mercado. Até o momento, a diretoria azulina anunciou a chegada de sete reforços: o goleiro Jorge Pazetti, os laterais-direitos Ricardo Luz e Rony, e os atacantes Welthon, Luan, Vanílson e Veraldo.

Volta aos gramados

Vale lembrar que as equipes entram em campo oficialmente apenas no dia 26 de janeiro, pelo Campeonato Paraense. O Paysandu recebe o Bragantino e o Remo tem o Amazônia Independente como visitante. Os horários e locais das partidas ainda serão divulgados pela Federação Paraense de Futebol (FPF).