Mbappé já recusou três ofertas do PSG, diz rádio espanhola

Mbappé já recusou três propostas de renovação de contrato do Paris Saint-Germain, segundo a “Cadena SER”. O contrato do atacante termina em 2022 e o atleta é alvo de interesse do Real Madrid e Liverpool. No entanto, o jogador segue negociando com a equipe francesa em busca do salário na faixa dos 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 238 milhões) e de um projeto esportivo vencedor a longo prazo.

Caso a renovação não aconteça nos próximos meses, os merengues devem atuar no mercado pela contratação do camisa sete. O clube espanhol tem a intenção de aproveitar o último ano de contrato de Mbappé e fazer uma proposta ao PSG, uma vez que o time de Nasser Al-Khelaifi pode perder o atacante sem custos em 2022.

Leonardo, diretor esportivo do gigante da Ligue 1, está confiante de que a renovação com Mbappé possa acontecer. Os franceses também são conhecidos por dificultar negociações de seus atletas chaves, como já aconteceu com Neymar, Marquinhos e Verratti quando sondados pelo Barcelona. A decisão final está nas mãos do campeão mundial.