Clube estreante na elite do Parazão anuncia técnico ex-Remo para o estadual

Antes mesmo do Campeonato Paraense começar, a dança das cadeiras entre os treinadores já iniciou. Vice-campeão da Segundinha e estreante na elite do Parazão, o Caeté anunciou o técnico ex-Remo Josué Teixeira. O comandante chega para assumir a vaga deixada pelo treinador Léo Goiano, também com passagem pelo Leão, que acertou com o Independente.

O treinador Josué Teixeira treinou o Remo em 2017, quando a equipe estava na Série C. Na ocasião, ele foi um dos responsáveis por trazer ao clube o goleiro Vinícius, hoje ídolo da torcida. Em Belém, o técnico comandou a equipe em 24 partidas e conquistou 11 vitórias.