Buscando segundo lugar na tabela, Tuna enfrenta o Canaã pela 6ª rodada do Parazão 2024

O Campeonato Paraense 2024 chegou à 6ª rodada, e Tuna Luso e Canaã se enfrentam neste domingo (18), a partir das 10h, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. A Lusa quer chegar mais perto do topo da tabela da competição, enquanto o rival Canaã tenta se afastar da lanterna.

A dona da casa, Tuna, tem um dos artilheiros do campeonato na equipe, o atacante Jonathan Chula, que com cinco gols, está empatado apenas com Nicolas, do Paysandu. A equipe cruz-maltina ocupa a terceira colocação do campeonato, com 9 pontos, e quer alcançar a primeira colocação.

Já o Canaã, caçula do estadual, ocupa atualmente a 9ª colocação da tabela, ou seja, o vice-lanterna, na zona de rebaixamento, com o pior ataque e a defesa mais vazada. A equipe quer se afastar da chance de rebaixamento e busca uma vitória a todo custo para conquistar os três pontos da rodada.

Mudanças de comando também dificultaram a vida da equipe do Canaã, que demitiu, ao final da terceira rodada, o técnico Emerson Almeida e contratou Léo Goiano para a função. No entanto, o novo treinador ainda não conseguiu emplacar uma vitória, tendo estreado com derrota, de virada, para o Tapajós, e depois conseguiu apenas um empate com placar zerado, na partida contra o Santa Rosa.

Ficha técnica

Campeonato Paraense - 6ª rodada

Tuna Luso x Canaã

Data: domingo (18)

Hora: 10h

Local: Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso e Leory Rodrigues Pereira