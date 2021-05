Assista: fase positiva da Tuna no futebol alavanca vendas dos produtos do clube em 200%

Campeã da Segundinha, finalista do Parazão, vagas na Copa do Brasil e Brasileirão Série D do ano que vem. A fase da Tuna Luso no futebol profissional não poderia ser melhor. Mas se engana quem pensa que é apenas dentro das quatro linhas que a Águia está se dando bem.

Desde o início desta trajetória que o clube viu as vendas de seus produtos melhorarem. Porém, a chegada à final, com direito a classificação em cima do Remo e vitória por 4 a 2 no primeiro jogo da decisão contra o Paysandu, fez com que a comercialização disparasse ainda mais. Quem contou sobre isso ao O Liberal foi a presidente Graciete Maués:

"Por ela [a Tuna] estar bem colocada - primeiro foi a segunda divisão, que foi quando começamos a melhorar o fluxo da nossa boutique -, mas com a Série D e a Copa do Brasil, e a cada ascensão que a Tuna vai galgando, as vendas vão triplicando", disse a dirigente.

LEIA MAIS

Torcedor na sede social do clube em busca dos novos produtos do clube (Igor Mota / O Liberal)

As camisas

Como era de se esperar, a venda das camisas - com a marca própria da Tuna, a "Luso" - é o que está alavancando ainda mais a receita do clube. Em fevereiro deste ano, inclusive, a Tuna lançou o uniforme com cor vinho, em alusão ao açaí. A procura pelas tradicionais camisas branca e verde não ficam para trás:

"As vendas estão sendo fantásticas, com as camisas, mas não só. Estamos até com falta [de produtos]. Estamos fazendo novos pedidos. Esperamos que a Tuna tenha sucesso nessa final, e que a gente venda mais ainda, pois é muito bom para o nosso clube", afirmou Graciete.

Clube pretende colocar outros produtos à venda (Igor Mota / O Liberal)

Números

Segundo o diretor de futebol da Tuna, Eder Pisco, esse ano o clube vendeu cerca de mil camisas em cinco meses. Sendo que durante todo o ano de 2020, foram comercializadas pouco mais de 500. Nesta semana de final do Campeonato Paraense, a procura aumentou cerca de 200% - sendo a camisa cor de vinho a mais desejada. Com o sucesso, o clube estuda colocar outros produtos à venda.

O público consumidor

Por fim, a primeira presidente mulher da Tuna valorizou também a capacidade do clube em criar conexão até mesmo com torcedores de outras equipes. Aliás, de acordo com Graciete, eles fazem parte do público que mais tem comprado os uniformes da Tuna. Para a mandatária, isto é um alento também na luta contra a violência no esporte:

"Em primeiro lugar, são os torcedores apaixonados da Tuna. Mas isso, independe, por a Tuna ter uma tradição de ser um clube simpático. Todo mundo gosta da Tuna. Não temos rivais, temos adversários. Então estes que estão vindo comprar a nossa camisa. É a gratidão, a simpatia. Eles gostam da Tuna. Já disseram para mim: 'tanto faz perder para a Tuna'. Já chegaram e falaram 'não fiquei aborrecida'. O futebol tem que ser olhado como saúde, confraternização, família. E não como rivais e violência no esporte. Sou contra isso e a favor da união e da paz no futebol", concluiu.

O torcedor pode adquirir o manto cruzmaltino no horário comercial e no sábado das 8h às 13. As camisas verde e a branca custam R$ 140, já o terceiro uniforme sai no valor de R$ 180. Mais informações pelos telefones (91) 3352-3371 e (91) 98523-4925.