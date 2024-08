Paraense marca o primeiro gol em time do leste europeu e celebra momento da carreira: 'Muito feliz'

O meia paraense Christian Fiel marcou o seu primeiro gol no Turan Tovuz, time do Azerbaijão e ajudou o time na vitória por 3 a 0 sobre o Kapaz PFK no último final de semana, em jogo válido pelo Campeonato Azerbaijano. Natural de Belém, o jogador comemorou o feito e o momento da carreira.

“Estou muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol pelo Turan, foi um bonito gol, em um lance que eu busco muito durante os jogos que é o chute de fora da área, pude ser feliz e acertar um bonito chute e marcar um gol importante para a gente. Agora é seguir trabalhando firme juntamente com os meus companheiros e buscar sempre a evolução”, declarou o meia.

Christian tem 35 anos e está no futebol azerbaijano desde 2022, quando saiu do Académica OAF, de Portugal, para o Sabah, do Azerbaijão. O meia chegou o Turan para disputar a temporada 2024/2025. Até o momento, o paraense disputou três jogos com a camisa do clube e marcou um gol.

Com a vitória expressiva, o Turan Tovuz começou a temporada bem e é o líder do campeonato. Em três rodadas, são duas vitórias e um empate. Christian destacou o início da equipe e pontuou os desafios que o time terá pela frente.

“O nosso time está fazendo um excelente início de temporada, precisamos manter esse nível para seguir entre os primeiros. Sabemos das dificuldades que a competição vai nos trazer, mas é muito importante a gente chegar na liderança neste início, mostra a força do nosso time. Vamos seguir focados e com o pensamento de jogo a jogo para poder no final conquistar algo grande”, finalizou.

Christian começou no futebol na Tuna Luso, passou por alguns times brasileiros, mas fez boa parte da sua carreira no futebol de Portugal e Azerbaijão.