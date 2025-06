Paraense conquista segundo lugar em Mundial de Karatê na Polônia

O atleta paraense Arthur Rocha Cavalcante, de 9 anos, conquistou a segunda colocação na categoria Katá da Copa Mundial de Karatê-Dô Tradicional, disputada no úlltimo domingo (15), na Polônia.

Arthur é aluno da Academia Paulo Afonso, treina karatê desde 2021 e integra a Seleção Brasileira da modalidade desde 2023. Natural de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, ele iniciou a prática de artes marciais aos três anos de idade.

“Subir no pódio e conquistar o segundo lugar mundial de Kata é uma emoção que vai ficar para sempre no meu coração. Só tenho gratidão, obrigado a todos que torcem por mim e fazem parte dessa caminhada”, destacou Arthur, que tem como patrocinadores a clínica Reabilitar, Metro Quadrado Investimentos Imobiliários e a Electron Primer.

O atleta paraense Arthur Rocha Cavalcante, de 9 anos (Foto: Arquivo Pessoal)





O jovem atleta já acumula diversas conquistas. Em sua estreia no Campeonato Paraense de Karatê, venceu nas categorias Katá e Kumitê. No ano passado, foi campeão brasileiro nas duas modalidades e ficou em terceiro lugar no Katá por equipe.

Ainda em 2023, representou o Brasil na Panamerican Children’s Cup, em Buenos Aires, onde conquistou o terceiro lugar no Katá e o segundo no Kumitê.

A família destaca a dedicação de Arthur aos treinos e à rotina esportiva. Segundo a mãe, Heloísa Cavalcante, o incentivo ao esporte é constante e faz parte da formação do atleta.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)