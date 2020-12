Pará e Jobson são dúvidas para jogo decisivo do Santos

O Santos encerrou a sua preparação para o duelo diante do Grêmio nesta quarta-feira (16), às 19h15, pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores, na Vila Belmiro. Com dores musculares, o lateral-direito Pará e o meia Jobson, não são presenças garantidas no confronto.

A dupla não viajou para o Rio de Janeiro, onde no domingo (13), o Peixe foi derrotado por 4 a 1 para o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, justamente para serem preservados, mas, mesmo assim, são dúvidas para o jogo mais importante do Alvinegro no ano.

Na véspera da decisão, nesta terça-feira (15), o técnico Cuca ajustou alguns detalhes em campo e conversou bastante com os jogadores.

Além de Pará e Jobson, Diego Pituca é dúvida para o jogo. O atleta era desfalque garantido, por ter sido expulso no primeiro confronto diante do Tricolor Gaúcho, mas o Santos entrou com um pedindo de anulação do primeiro cartão amarelo junto a Conmebol e aguarda resposta antes da partida. Luiz Felipe (suspenso), Soteldo e Vinicius Balieiro (com Covid-19) e Vladimir, Carlos Sánchez e Raniel (lesionados) são desfalques garantido para a partida.