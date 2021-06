Para Casagrande, o Atlético-MG é favorito para vencer a Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil

O Atlético-MG pode encerrar 2021 com uma super tríplice coroa. Bem, pelo menos é o que pensa o comentarista e ex-jogador Walter Casagrande Júnior, que colocou o Galo como favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. O analista da TV Globo vê o alvinegro se encontrando em campo, ganhando entrosamento e se tornando um time sólido, o que o credencia a conquistar as três taças mais importantes do calendário. O alvinegro venceu o Estadual, fez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, está nas oitavas de final da Copa do Brasil e está forte na briga pela ponta do Brasileirão. Casagrande também acha que Hulk merece ser observado para um possível retorno à Seleção Brasileira.

-Da forma que vem jogando e conseguindo se manter, com esse rendimento, acho que o Hulk merece ser observado de perto pelo Tite e até a última convocação para a Copa de 2022, no Catar, deveria ser testado, porque nessa posição de centroavante, e com total liberdade para fazer as jogadas, está fazendo a diferença no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil-disse o comentarista, que prosseguiu: -Na realidade, o time todo do Galo está jogando muito bem e fica claro que os jogadores entenderam perfeitamente o que o Cuca espera deles. Acho o Atlético um dos favoritos nas três competições-completou.