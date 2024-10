Pará brilha nos JEB’s e garante 29 medalhas no evento disputado em Recife

FUTEBOL

Vão ficar! Remo acerta permanências do técnico Rodrigo Santana e do executivo Sérgio Papellin

Diretoria azulina já acertou com o técnico e executivo para a temporada 2025. Os dois terão a responsabilidade de montar o elenco para as disputas do Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileiro Série B