Paquetá supera Gerson em contratação mais cara da história do futebol brasileiro; veja ranking O meio-campista de 28 anos volta ao time que o revelou para o futebol. Estadão Conteúdo 28.01.26 15h13 O Flamengo acertou nesta quarta-feira, 28, a contratação de Lucas Paquetá, do West Ham. De acordo com o site Ge, o clube rubro-negro ofereceu 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual) aos ingleses. Assim, a contratação de Paquetá torna-se a mais cara da história do futebol brasileiro. O jogador deve assinar um contrato de cinco anos com o Flamengo. O clube carioca fará o pagamento ao West Ham de forma parcelada, até o ano de 2028. No início desta temporada de 2026, a contratação de Gerson pelo Cruzeiro tinha ocupado a primeira posição entre as mais caras da história do futebol nacional. O clube mineiro desembolsou 27 milhões de euros (cerca de R$ 168,8 milhões) para tirar o meio-campista do Zenit, da Rússia. Na terceira colocação do ranking está a transferência do atacante Vitor Roque, do Barcelona para o Palmeiras, em 2025, por cerca 25,50 milhões de euros. No top 10 das contratações mais caras do futebol brasileiro, quatro pertencem ao Flamengo: Lucas Paquetá, Samuel Lino (22 milhões de euros), Carlos Alcaraz (18 milhões de euros) e Gabigol (R$ 17,50 milhões de euros). VEJA O TOP 10 DAS CONTRATAÇÕES MAIS CARAS DO BRASIL (EM EUROS): 1º - Lucas Paquetá (do West Ham-ING para o Flamengo): 42 milhões 2º - Gerson (do Zenit-RUS para o Cruzeiro): 27 milhões 3º - Vitor Roque (do Barcelona-ESP para o Palmeiras): 25,50 milhões 4º - Thiago Almada (do Atlanta United-EUA para o Botafogo): 24,15 milhões 5º - Danilo (do Nottingham Forest-ING para o Botafogo): 23 milhões 6º - Samuel Lino (do Atlético de Madrid-ESP para o Flamengo): 22 milhões 7º - Paulinho (do Atlético-MG para o Palmeiras): 18 milhões 8º - Carlos Alcaraz (do Southampton-ING para o Flamengo): 18 milhões 9º - Gabigol (da Internazionale- ITA para o Flamengo): 17,50 milhões 10º - Luiz Henrique (do Betis-ESP para o Botafogo): 16 milhões