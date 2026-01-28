Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Paquetá supera Gerson em contratação mais cara da história do futebol brasileiro; veja ranking

O meio-campista de 28 anos volta ao time que o revelou para o futebol.

Estadão Conteúdo

O Flamengo acertou nesta quarta-feira, 28, a contratação de Lucas Paquetá, do West Ham. De acordo com o site Ge, o clube rubro-negro ofereceu 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual) aos ingleses. Assim, a contratação de Paquetá torna-se a mais cara da história do futebol brasileiro.

O jogador deve assinar um contrato de cinco anos com o Flamengo. O clube carioca fará o pagamento ao West Ham de forma parcelada, até o ano de 2028.

No início desta temporada de 2026, a contratação de Gerson pelo Cruzeiro tinha ocupado a primeira posição entre as mais caras da história do futebol nacional. O clube mineiro desembolsou 27 milhões de euros (cerca de R$ 168,8 milhões) para tirar o meio-campista do Zenit, da Rússia.

Na terceira colocação do ranking está a transferência do atacante Vitor Roque, do Barcelona para o Palmeiras, em 2025, por cerca 25,50 milhões de euros.

No top 10 das contratações mais caras do futebol brasileiro, quatro pertencem ao Flamengo: Lucas Paquetá, Samuel Lino (22 milhões de euros), Carlos Alcaraz (18 milhões de euros) e Gabigol (R$ 17,50 milhões de euros).

VEJA O TOP 10 DAS CONTRATAÇÕES MAIS CARAS DO BRASIL (EM EUROS): 1º - Lucas Paquetá (do West Ham-ING para o Flamengo): 42 milhões 2º - Gerson (do Zenit-RUS para o Cruzeiro): 27 milhões 3º - Vitor Roque (do Barcelona-ESP para o Palmeiras): 25,50 milhões 4º - Thiago Almada (do Atlanta United-EUA para o Botafogo): 24,15 milhões 5º - Danilo (do Nottingham Forest-ING para o Botafogo): 23 milhões 6º - Samuel Lino (do Atlético de Madrid-ESP para o Flamengo): 22 milhões 7º - Paulinho (do Atlético-MG para o Palmeiras): 18 milhões 8º - Carlos Alcaraz (do Southampton-ING para o Flamengo): 18 milhões 9º - Gabigol (da Internazionale- ITA para o Flamengo): 17,50 milhões 10º - Luiz Henrique (do Betis-ESP para o Botafogo): 16 milhões

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Paquetá

contratação mais cara

Flamengo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil

Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO

28.01.26 16h17

FUTEBOL

Águia de Marabá enfrenta o Independência-AC na segunda fase da Copa do Brasil

Sorteio definiu um confronto nortista na competição nacional

28.01.26 16h12

FUTEBOL

Castanhal enfrenta o Guarani-SP na segunda fase da Copa do Brasil

Japiim vai pegar o Bugre, em jogo único, fora de casa

28.01.26 15h53

FUTEBOL

Bragantino-PA pega o Primavera-MT fora de casa pela Copa do Brasil

Equipe paraense vai decidir a sorte diante do Primavera longe de seus domínios

28.01.26 15h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

28.01.26 7h00

É HOJE!

Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão

Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão

28.01.26 7h07

PRA ONDE VAI?

Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba

Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos

27.01.26 19h41

Futebol

Leão, dá ou não dá para ser feliz?

28.01.26 11h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda