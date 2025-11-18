Paquetá admite erro e Estêvão revela ordem do banco em pênalti perdido pela seleção O atacante também valorizou sua trajetória recente Estadão Conteúdo 18.11.25 20h23 Brasil x Tunísia (FOTO: @rafaelribeirorio / CBF) O empate por 1 a 1 com a Tunísia ganhou novo capítulo após o pênalti desperdiçado por Lucas Paquetá no fim da partida. Estêvão, autor do gol brasileiro, revelou que a decisão da cobrança não foi dele e que recebeu uma ordem direta do banco de reservas, o que gerou debate sobre a escolha em um momento decisivo. "Foi ordem ali. Claro que apoiei meu companheiro. Em Copa do Mundo a gente tem que aproveitar as oportunidades. Estava com muita vontade de bater, mas veio a ordem e dei para ele. Não foi dessa vez. Agora é trabalhar", disse Estêvão. O atacante também valorizou sua trajetória recente: "É um ano muito especial, de altos e baixos, mas lidei com tudo. Estar na Seleção significa que o trabalho está sendo bem feito". Marquinhos explicou que buscou a confirmação no banco antes da batida. "Com certeza a última palavra é do nosso treinador, por isso corri ali para ver quem ele queria que batesse. Acho que ele queria testar também, ver como o Paquetá iria se sobressair. Infelizmente não conseguiu fazer o gol, mas são circunstâncias do jogo", afirmou o zagueiro. O capitão ainda avaliou o contexto geral da partida. "A gente queria ganhar esse jogo, mas num contexto geral teve muita coisa pra gente tirar de lição", completou Marquinhos, reforçando a leitura de que a Seleção voltou a oscilar após boa atuação contra Senegal. Paquetá, por sua vez, assumiu completamente a frustração pelo erro. "Fico triste de não conseguir marcar e ajudar a seleção com a vitória, já que venceríamos com o pênalti. Sou muito habituado, tenho grandes acertos nessa função, mas fugi da maneira que bato. A ansiedade me acelerou um pouco. É buscar melhorar para que, na próxima oportunidade, eu consiga converter e ajudar a equipe", finalizou o meia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Estêvão Lucas Paquetá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19