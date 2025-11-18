Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Paquetá admite erro e Estêvão revela ordem do banco em pênalti perdido pela seleção

O atacante também valorizou sua trajetória recente

Estadão Conteúdo
fonte

Brasil x Tunísia (FOTO: @rafaelribeirorio / CBF)

O empate por 1 a 1 com a Tunísia ganhou novo capítulo após o pênalti desperdiçado por Lucas Paquetá no fim da partida. Estêvão, autor do gol brasileiro, revelou que a decisão da cobrança não foi dele e que recebeu uma ordem direta do banco de reservas, o que gerou debate sobre a escolha em um momento decisivo.

"Foi ordem ali. Claro que apoiei meu companheiro. Em Copa do Mundo a gente tem que aproveitar as oportunidades. Estava com muita vontade de bater, mas veio a ordem e dei para ele. Não foi dessa vez. Agora é trabalhar", disse Estêvão.

O atacante também valorizou sua trajetória recente: "É um ano muito especial, de altos e baixos, mas lidei com tudo. Estar na Seleção significa que o trabalho está sendo bem feito".

Marquinhos explicou que buscou a confirmação no banco antes da batida. "Com certeza a última palavra é do nosso treinador, por isso corri ali para ver quem ele queria que batesse. Acho que ele queria testar também, ver como o Paquetá iria se sobressair. Infelizmente não conseguiu fazer o gol, mas são circunstâncias do jogo", afirmou o zagueiro.

O capitão ainda avaliou o contexto geral da partida. "A gente queria ganhar esse jogo, mas num contexto geral teve muita coisa pra gente tirar de lição", completou Marquinhos, reforçando a leitura de que a Seleção voltou a oscilar após boa atuação contra Senegal.

Paquetá, por sua vez, assumiu completamente a frustração pelo erro. "Fico triste de não conseguir marcar e ajudar a seleção com a vitória, já que venceríamos com o pênalti. Sou muito habituado, tenho grandes acertos nessa função, mas fugi da maneira que bato. A ansiedade me acelerou um pouco. É buscar melhorar para que, na próxima oportunidade, eu consiga converter e ajudar a equipe", finalizou o meia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

Estêvão

Lucas Paquetá
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores

Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão

20.11.25 12h14

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Futebol

Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta

Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista

20.11.25 10h47

futebol

Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol

Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte

20.11.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda