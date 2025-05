Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/05) pelo Brasileirão

Palmeiras x São Paulo disputam hoje, domingo (11/05), a 8° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O clássico paulista será disputado às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras vive bom momento e ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 16 pontos em 7 jogos. A equipe de Abel Ferreira soma 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 8 gols marcados e apenas 3 sofridos — saldo positivo de 5.

O São Paulo ainda está invicto, mas empacou nos empates: são 6 em 7 jogos. A equipe tem 9 pontos, com 1 vitória e 6 empates, além de 6 gols marcados, 5 sofridos e saldo de 1.

Palmeiras x São Paulo: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda (Ruan), Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson e Lucas Moura; Cédric, Ferreirinha e André Silva.

Técnico: Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Data e horário: domingo, 11 de maio de 2025, às 17h30