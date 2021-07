Palmeiras x Santos: saiba como assistir ao clássico pelo Brasileirão

Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado (10), às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O Verdão é o líder da competição nacional com 22 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o Grêmio em casa. Já o Santos, por sua vez, ocupa a sétima colocação do torneio com 15 pontos e, na última rodada, venceu o Athletico-PR na Vila Belmiro.

Palmeiras x Santos terá transmissão AO VIVO na Rede Globo – TV aberta, TNT Sports – TV por assinatura para todo o Brasil, menos São Paulo, e Premiere – pay-per-view para todo o Brasil.