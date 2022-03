Palmeiras x Corinthians no Youtube terá comentários de Tiago Leifert; veja onde assistir ao vivo

Nesta quinta-feira, às 19h, Palmeiras e Corinthians irão se enfrentar no Paulistão 2022. A partida, que será transmitida gratuitamente pelo Youtube, contará com narração do Chico, com comentários de Tiago Leifert e marcará a estreia do youtuber Fred Desimpedidos na equipe das transmissões.

A narração dos jogos do Paulistão no YouTube já se tornaram tradição e contam com narração do Chico, do canal Desimpedidos, apresentação de Alê Xavier, do canal Passa a Bola, e comentários do ex-jogador Dodô, da ex-jogadora Milene Domingues e do apresentador Tiago Leifert, agora contarão com o reforço, a partir de 17/03, de Fred, apresentador do Desimpedidos. A transmissão também possui uma equipe de repórteres formada por Jackson Pinheiro, Alexandre Oliveira e Bianca Molina.

LEIA MAIS

Onde assistir Palmeiras x Corinthians?

Para assistir aos jogos no YouTube, basta acessar o canal do Paulistão no YouTube pelo celular, computador, tablet ou Smart TV.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)