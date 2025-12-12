Capa Jornal Amazônia
Palmeiras volta a defender campo do Allianz Parque e critica o Flamengo: 'Sintético ou buraco?'

Estadão Conteúdo

A "guerra" entre Palmeiras e Flamengo nos bastidores continua. Nesta sexta-feira, 12, o clube paulista fez uma postagem no Instagram defendendo o gramado sintético do Allianz Parque e atacando o rival rubro-negro.

O Flamengo fez uma proposta à CBF pedindo uma padronização dos gramados e o fim do sintético até o ano de 2027. Em nota na última quinta, o Palmeiras, ao lado de clubes como Athletico-PR, Botafogo, Atlético-MG e Chapecoense, rebateu a solicitação do time carioca.

Nesta sexta, o Palmeiras mostrou argumentos no post na rede social para sair em defesa do campo sintético. O clube alviverde divulgou dados nos quais a média anual de lesões é menor em equipes que jogam no sintético, em comparação aos times que atuam em gramados naturais.

Além disso, apontou estatísticas mostrando que a incidência de lesões, até mesmo em treinos, é menor no Palmeiras em comparação com a média de clubes da Europa. Na postagem, o Palmeiras utilizou manchetes jornalísticas e frases de jogadores, técnicos e dirigentes detonando o gramado do Maracanã, local onde o Flamengo atua.

O Palmeiras usou, inclusive, entrevistas de atletas do atual elenco flamenguista sobre o campo do Maracanã, como Jorginho, Léo Pereira e Samuel Lino. O clube alviverde ainda fez fortes críticas ao adversário carioca, sem mencionar o nome do Flamengo diretamente. "Será que o problema deles é mesmo com a qualidade do campo?", indagou o Palmeiras na postagem. "Ou o objetivo deles é prejudicar os adversários?", complementou o clube paulista.

.
