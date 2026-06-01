Palmeiras vai à pausa da Copa com 55% de chance de título no Brasileiro; veja probabilidades O principal perseguidor nas projeções é o Flamengo, que soma 28,2% de probabilidade de levantar a taça Estadão Conteúdo 01.06.26 14h02 Com o Campeonato Brasileiro paralisado para a disputa da Copa do Mundo, o Palmeiras entra no intervalo da temporada como principal candidato ao título nacional. Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube alviverde possui 55,5% de chances de conquistar a competição após a realização de 18 das 38 rodadas previstas. A equipe comandada por Abel Ferreira ampliou sua vantagem antes da interrupção do torneio e aparece com boa margem sobre os concorrentes diretos. O principal perseguidor nas projeções é o Flamengo, que soma 28,2% de probabilidade de levantar a taça. Atrás da dupla que domina os cálculos surgem Fluminense (5,2%), Athletico-PR (3,2%) e Red Bull Bragantino (3,1%), todos com possibilidades matemáticas mais discretas na corrida pelo troféu. Mesmo distante dos líderes nas contas da UFMG, outros clubes seguem com chances, ainda que reduzidas, como Bahia, Coritiba, Corinthians, Atlético-MG, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e Vitória. Na parte inferior da projeção aparecem equipes com probabilidades quase residuais. Internacional, Santos, Grêmio, Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense têm números bastante baixos neste momento da competição. CONFIRA AS CHANCES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO SEGUNDO A UFMG APÓS 18 RODADAS: Palmeiras - 55,5% Flamengo - 28,2% Fluminense - 5,2% Athletico-PR - 3,2% Bragantino - 3,1% Bahia - 1,2% Coritiba - 0,97% Corinthians - 0,54% Atlético-MG - 0,47% São Paulo - 0,42% Cruzeiro - 0,34% Botafogo - 0,33% Vitória - 0,30% Internacional - 0,065% Santos - 0,051% Grêmio - 0,050% Vasco - 0,024% Mirassol - 0,016% Remo - 0,014% Chapecoense - 0,000% Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras matemática COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos Equipe aposta em cobertura multiplataforma, com bastidores, entradas ao vivo, conteúdo digital e imagens exclusivas do Mundial. 01.06.26 18h15 futebol Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos 01.06.26 12h38 FUTEBOL Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez 01.06.26 11h42 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49