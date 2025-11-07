Capa Jornal Amazônia
Palmeiras termina rodada com quase o triplo de chances de título em relação ao Flamengo

As chances de a taça ir para o Allianz Parque são de 74,8%

Estadão Conteúdo
fonte

Vitor Roque, do Palmeiras (Instagram @vitor_roque9)

O Palmeiras comemora mais do que a vitória sobre o Santos após o fim da 32ª rodada do Brasileirão. Na liderança, com três pontos a mais que o Flamengo, o time de Abel Ferreira tem quase o dobro de chances de título na comparação com os rubro-negros.

O triunfo por 2 a 0 no Allianz Parque levou o Palmeiras aos 68 pontos.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de a taça ir para o Allianz Parque são de 74,8%. Já o título flamenguista tem 21,7% (3,4 vezes menor).

O Cruzeiro, que venceu o Grêmio nesta rodada, até se aproximou na tabela e aumentou seu percentual. O clube mineiro, porém, tem todos os 32 jogos já feitos e soma 63 pontos, enquanto Palmeiras e Flamengo ainda contam com um jogo atrasado cada. As chances cruzeirenses estão em 3,4%.

Veja as chances de título do Brasileirão

Palmeiras - 74,8% (era 56,4%) Flamengo - 21,7% (era 41%) Cruzeiro - 3,4% (era 2,3%) Mirassol - 0,009% (era 0,2%) Os tropeços de Corinthians, Bahia e Vasco complicaram os três times na briga por uma vaga na Libertadores. O São Paulo, ainda que não tenha perdido, também viu sua chance diminuir. Fluminense e Botafogo melhoraram seus números.

Veja as chances de Libertadores (G-7)

Palmeiras - 100% Flamengo - 100% Cruzeiro - 100% (era 99,99%) Mirassol - 99,83% (era 98,89%) Bahia - 94,8% (era 96,8%) Botafogo - 92% (era 74,5%) Fluminense - 77% (era 55,6%) São Paulo - 24,2% (era 36,7%) Vasco - 5,5% (era 16,5%) Corinthians - 3,7% (era 14,7%) Atlético-MG - 2,1% (era 1,8%) Grêmio - 0,37% (era 2,2%)

Já na parte de baixo, o Sport praticamente confirmou o rebaixamento à Série B. A matemática, contudo, ainda vê a permanência como possível. O Vitória diminuiu o risco, enquanto Santos e Fortaleza aumentaram. Mesmo assim, os baianos continuam mais ameaçados que os santistas.

Veja o risco de rebaixamento do Brasileirão Sport - 99,998% (era 99,97%) Juventude - 91% (era 96,5%) Fortaleza - 87,3% (era 79,7%) Vitória - 47,8% (era 65,5%) Santos - 50,5% (era 33,2%) Internacional - 15,1% (era 9,6%) Ceará - 2,6% (era 2,9%) Grêmio - 2,6% (era 1%) Red Bull Bragantino - 2,4% (era 9,4%) Atlético-MG - 0,37% (era 2,1%)

