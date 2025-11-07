Palmeiras termina rodada com quase o triplo de chances de título em relação ao Flamengo As chances de a taça ir para o Allianz Parque são de 74,8% Estadão Conteúdo 07.11.25 9h58 Vitor Roque, do Palmeiras (Instagram @vitor_roque9) O Palmeiras comemora mais do que a vitória sobre o Santos após o fim da 32ª rodada do Brasileirão. Na liderança, com três pontos a mais que o Flamengo, o time de Abel Ferreira tem quase o dobro de chances de título na comparação com os rubro-negros. VEJA MAIS Vitor Roque voltará da França em avião com Leila Pereira para reforçar Palmeiras contra Vitória Vitor Roque decide clássico com Santos e deixa Palmeiras isolado na ponta O triunfo por 2 a 0 no Allianz Parque levou o Palmeiras aos 68 pontos. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de a taça ir para o Allianz Parque são de 74,8%. Já o título flamenguista tem 21,7% (3,4 vezes menor). O Cruzeiro, que venceu o Grêmio nesta rodada, até se aproximou na tabela e aumentou seu percentual. O clube mineiro, porém, tem todos os 32 jogos já feitos e soma 63 pontos, enquanto Palmeiras e Flamengo ainda contam com um jogo atrasado cada. As chances cruzeirenses estão em 3,4%. Veja as chances de título do Brasileirão Palmeiras - 74,8% (era 56,4%) Flamengo - 21,7% (era 41%) Cruzeiro - 3,4% (era 2,3%) Mirassol - 0,009% (era 0,2%) Os tropeços de Corinthians, Bahia e Vasco complicaram os três times na briga por uma vaga na Libertadores. O São Paulo, ainda que não tenha perdido, também viu sua chance diminuir. Fluminense e Botafogo melhoraram seus números. Veja as chances de Libertadores (G-7) Palmeiras - 100% Flamengo - 100% Cruzeiro - 100% (era 99,99%) Mirassol - 99,83% (era 98,89%) Bahia - 94,8% (era 96,8%) Botafogo - 92% (era 74,5%) Fluminense - 77% (era 55,6%) São Paulo - 24,2% (era 36,7%) Vasco - 5,5% (era 16,5%) Corinthians - 3,7% (era 14,7%) Atlético-MG - 2,1% (era 1,8%) Grêmio - 0,37% (era 2,2%) Já na parte de baixo, o Sport praticamente confirmou o rebaixamento à Série B. A matemática, contudo, ainda vê a permanência como possível. O Vitória diminuiu o risco, enquanto Santos e Fortaleza aumentaram. Mesmo assim, os baianos continuam mais ameaçados que os santistas. Veja o risco de rebaixamento do Brasileirão Sport - 99,998% (era 99,97%) Juventude - 91% (era 96,5%) Fortaleza - 87,3% (era 79,7%) Vitória - 47,8% (era 65,5%) Santos - 50,5% (era 33,2%) Internacional - 15,1% (era 9,6%) Ceará - 2,6% (era 2,9%) Grêmio - 2,6% (era 1%) Red Bull Bragantino - 2,4% (era 9,4%) Atlético-MG - 0,37% (era 2,1%) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Flamengo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41