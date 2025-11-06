Vitor Roque voltará da França em avião com Leila Pereira para reforçar Palmeiras contra Vitória

Leila Pereira está na Europa e dará carona para Vitor Roque. A presidente do Palmeiras pôs à disposição seu jatinho para o camisa 9 voltar dos amistosos da seleção brasileira e ter a chance de reforçar o time na partida antecipada da 37ª rodada do Brasileirão contra o Vitória, marcada para o dia 19.

O "Tigrinho" foi convocado para os jogos contra Senegal e Tunísia, em Londres e em Lille, respectivamente. O último duelo, diante dos tunisianos, está marcado para o dia 18, às 16h30 (de Brasília).

Leila foi à França concluir a compra de um novo avião particular. Ela voltaria dias antes do jogo da seleção contra a Tunísia, mas resolveu esticar sua estada no país para poder trazer consigo Vitor Roque em seu avião particular.

Assim, existe a possibilidade de o camisa 9 estar ao menos no banco de reservas do Palmeiras no duelo com o Vitória, marcado para as 19h30 do dia 19, uma quarta-feira, no Allianz Parque.

O confronto da penúltima rodada do Brasileirão foi adiantado pela CBF, que fez um arranjo de datas em jogos de Atlético Mineiro e Palmeiras, finalistas da Sul-Americana e Libertadores, respectivamente. Ambos se enfrentariam no dia 19.

A alteração postergou a partida para o dia 3 de dezembro, em Belo Horizonte, o que fará o Palmeiras disputar seus três últimos compromissos do Brasileirão fora de casa.

Vice-artilheiro do Palmeiras no ano, com 17 gols e cinco assistências, Vitor Roque tem sido decisivo e forma, com Flaco López, a dupla mais goleadora do futebol brasileiro. Ele pode estar em campo contra o Vitória, mas é certo que perderá o clássico com o Santos, agendado para dia 15, mesmo dia do amistoso da seleção com Senegal, na Inglaterra.