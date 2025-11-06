Vitor Roque voltará da França em avião com Leila Pereira para reforçar Palmeiras contra Vitória Estadão Conteúdo 06.11.25 12h13 Leila Pereira está na Europa e dará carona para Vitor Roque. A presidente do Palmeiras pôs à disposição seu jatinho para o camisa 9 voltar dos amistosos da seleção brasileira e ter a chance de reforçar o time na partida antecipada da 37ª rodada do Brasileirão contra o Vitória, marcada para o dia 19. O "Tigrinho" foi convocado para os jogos contra Senegal e Tunísia, em Londres e em Lille, respectivamente. O último duelo, diante dos tunisianos, está marcado para o dia 18, às 16h30 (de Brasília). Leila foi à França concluir a compra de um novo avião particular. Ela voltaria dias antes do jogo da seleção contra a Tunísia, mas resolveu esticar sua estada no país para poder trazer consigo Vitor Roque em seu avião particular. Assim, existe a possibilidade de o camisa 9 estar ao menos no banco de reservas do Palmeiras no duelo com o Vitória, marcado para as 19h30 do dia 19, uma quarta-feira, no Allianz Parque. O confronto da penúltima rodada do Brasileirão foi adiantado pela CBF, que fez um arranjo de datas em jogos de Atlético Mineiro e Palmeiras, finalistas da Sul-Americana e Libertadores, respectivamente. Ambos se enfrentariam no dia 19. A alteração postergou a partida para o dia 3 de dezembro, em Belo Horizonte, o que fará o Palmeiras disputar seus três últimos compromissos do Brasileirão fora de casa. Vice-artilheiro do Palmeiras no ano, com 17 gols e cinco assistências, Vitor Roque tem sido decisivo e forma, com Flaco López, a dupla mais goleadora do futebol brasileiro. Ele pode estar em campo contra o Vitória, mas é certo que perderá o clássico com o Santos, agendado para dia 15, mesmo dia do amistoso da seleção com Senegal, na Inglaterra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Vitor Roque Leila Pereira avião COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. 06.11.25 13h56 Futebol Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30 Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará 06.11.25 12h22 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 Futebol Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. 06.11.25 10h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41