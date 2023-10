Palmeiras tenta contratação de Bruno Henrique; Flamengo trava acordo de renovação

O Palmeiras avançou nas negociações com Bruno Henrique, atacante do Flamengo. O clube paulista ofereceu um contrato de três anos ao jogador, que é desejo antigo da diretoria alviverde.

O empresário de Bruno Henrique, Denis Ricardo, já se reuniu com o Palmeiras e gostou das condições apresentadas. O clube paulista ofereceu um salário de R$ 2 milhões por mês, além de luvas de R$ 30 milhões. No entanto, o Flamengo ainda não desistiu de renovar com o jogador. O clube carioca acenou com um contrato de mais um ano, mas o atacante quer um vínculo mais longo.

O Palmeiras está se movimentando para montar o elenco de 2024. O clube paulista já acertou a contratação de Aníbal Moreno, volante do Racing, da Argentina.

Resumo da negociação:

- Palmeiras ofereceu um contrato de três anos a Bruno Henrique;

- Flamengo ofereceu um contrato de mais um ano;

- Bruno Henrique quer um contrato longo;

- Palmeiras está avançando na contratação;

- Flamengo segue travado na renovação.

Bruno Henrique no Flamengo

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019 e conquistou 11 títulos com a camisa do clube. O atacante foi bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, tricampeão carioca, bicampeão da Supercopa do Brasil, campeão da Copa do Brasil e campeão da Recopa Sul-Americana.

Em 214 jogos com o Flamengo, Bruno Henrique marcou 86 gols.

