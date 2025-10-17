Palmeiras também recebe visita de Comissão de Dopagem durante treino na Academia de Futebol

A equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) não visitou apenas o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, nesta sexta-feira. Atletas do Palmeiras também foram submetidos a testes antidoping na Academia de Futebol. Paulistas e cariocas se enfrentam no domingo, às 16h, no Maracanã.

Segundo o Palmeiras, atletas do elenco passaram por exame antidoping nesta tarde, como ocorreu pela manhã no Flamengo. O clube paulista não teve a mesma postura que o rival carioca, que reclamou de 'ação surpresa' no Ninho do Urubu e argumentou que a visita atrapalhou o planejamento para a partida de domingo.

Esta é a quinta vez em 2025 que testes antidoping são realizados em jogadores do Palmeiras na Academia de Futebol - três da ABCD e dois da Conmebol.

É praxe que o órgão de controle de doping faça visitas surpresas aos clubes. Isso ocorre com todas as equipes do futebol brasileiro. O Flamengo, porém, manifestou desconforto porque considera que seu planejamento foi comprometido, uma vez que os representantes da ABCD têm de acompanhar as atividades in loco.

"Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana", alegou o Flamengo.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 61 pontos, três a mais que o vice-líder Flamengo, daí a importância dobrada do duelo de domingo entre os dois, no Maracanã, válido pela 29ª rodada.