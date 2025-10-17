Palmeiras também recebe visita de Comissão de Dopagem durante treino na Academia de Futebol Estadão Conteúdo 17.10.25 17h28 A equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) não visitou apenas o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, nesta sexta-feira. Atletas do Palmeiras também foram submetidos a testes antidoping na Academia de Futebol. Paulistas e cariocas se enfrentam no domingo, às 16h, no Maracanã. Segundo o Palmeiras, atletas do elenco passaram por exame antidoping nesta tarde, como ocorreu pela manhã no Flamengo. O clube paulista não teve a mesma postura que o rival carioca, que reclamou de 'ação surpresa' no Ninho do Urubu e argumentou que a visita atrapalhou o planejamento para a partida de domingo. Esta é a quinta vez em 2025 que testes antidoping são realizados em jogadores do Palmeiras na Academia de Futebol - três da ABCD e dois da Conmebol. É praxe que o órgão de controle de doping faça visitas surpresas aos clubes. Isso ocorre com todas as equipes do futebol brasileiro. O Flamengo, porém, manifestou desconforto porque considera que seu planejamento foi comprometido, uma vez que os representantes da ABCD têm de acompanhar as atividades in loco. "Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana", alegou o Flamengo. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 61 pontos, três a mais que o vice-líder Flamengo, daí a importância dobrada do duelo de domingo entre os dois, no Maracanã, válido pela 29ª rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras dopagem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 Futebol Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30. 17.10.25 15h02 MMA Sport Club Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha 17.10.25 13h28 Carlos Ferreira Na 33a rodada, Leão Azul toca a campainha do G4 17.10.25 13h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 PASSOU DOS LIMITES? VÍDEO: Neymar 'se vinga' de funcionário do Santos após bolada em sua filha, Mavie Jogador aplicou trote em segurança que acertou bola na criança durante clássico contra o Corinthians 16.10.25 18h53