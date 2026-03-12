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Palmeiras supera Flamengo em estudo de valor de elencos do futebol mundial; veja ranking

O ranking global é liderado por gigantes europeus. O Chelsea figura na primeira posição, com um valor total estimado de 1,73 bilhão de euros

Estadão Conteúdo
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Verdão jogou em casa mas não conseguiu superar o Flamengo (Cesar Greco/Palmeiras/)

O Palmeiras foi eleito o clube brasileiro com o maior valor de elenco no cenário mundial, segundo um levantamento divulgado pelo instituto CIES Football Observatory. O estudo, que analisa o valor agregado de transferências de jogadores sob contrato, colocou o time paulista à frente de Flamengo e Botafogo entre as equipes do país.

Na lista geral, o Verdão ocupa a 50ª colocação, com seu elenco avaliado em 322 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 1,74 bilhão. O atacante Vitor Roque foi apontado como o jogador mais valioso do plantel alviverde nesta análise.

O ranking global é liderado por gigantes europeus. O Chelsea figura na primeira posição, com um valor total estimado de 1,73 bilhão de euros em jogadores sob contrato. Manchester City e Real Madrid completam o pódio dos elencos mais valiosos do mundo.

Metodologia do Estudo CIES

O relatório considerou atletas de 70 ligas ao redor do planeta para calcular os valores. Utilizou-se um modelo estatístico desenvolvido pelo próprio observatório. É importante destacar que jogadores emprestados não foram incluídos na contagem.

Um ponto relevante destacado pelo estudo é o equilíbrio do elenco do Chelsea. O jogador mais valioso do clube inglês, o brasileiro Estêvão, representa aproximadamente 7% do valor total do plantel. Em contraste, no Barcelona, que ocupa a quarta colocação, o jovem Lamine Yamal concentra cerca de um quarto do valor da equipe.

Clubes Brasileiros em Destaque

Além do Palmeiras, outros clubes brasileiros também figuraram no ranking do CIES Football Observatory. O Flamengo aparece na 74ª posição, com seu elenco avaliado em 190 milhões de euros, aproximadamente R$ 1,03 bilhão. O atleta mais valioso do grupo rubro-negro, de acordo com o levantamento, é Samuel Lino.

O Botafogo encerra a lista dos representantes brasileiros no top 100. O clube carioca ocupa a 100ª colocação, com valor estimado em 130 milhões de euros, cerca de R$ 702 milhões. O argentino Álvaro Montoro foi identificado como o jogador mais caro do elenco botafoguense.

Top 15 Elencos Mais Valiosos do Mundo (Março de 2026)

  1. Chelsea: € 1,732 bilhão (R$ 9,35 bilhões)
  2. Manchester City: € 1,608 bilhão (R$ 8,68 bilhões)
  3. Real Madrid: € 1,541 bilhão (R$ 8,32 bilhões)
  4. Barcelona: € 1,389 bilhão (R$ 7,50 bilhões)
  5. Arsenal: € 1,348 bilhão (R$ 7,28 bilhões)
  6. Paris Saint-Germain: € 1,346 bilhão (R$ 7,27 bilhões)
  7. Liverpool: € 1,046 bilhão (R$ 5,65 bilhões)
  8. Bayern de Munique: € 1,000 bilhão (R$ 5,40 bilhões)
  9. Tottenham: € 897 milhões (R$ 4,84 bilhões)
  10. Manchester United: € 829 milhões (R$ 4,48 bilhões)
  11. Inter de Milão: € 820 milhões (R$ 4,43 bilhões)
  12. Newcastle: € 789 milhões (R$ 4,26 bilhões)
  13. Atlético de Madrid: € 786 milhões (R$ 4,24 bilhões)
  14. Juventus: € 780 milhões (R$ 4,21 bilhões)
  15. Brighton: € 778 milhões (R$ 4,20 bilhões)

Clubes Brasileiros no Top 100

  1. 50º - Palmeiras: € 322 milhões (R$ 1,74 bilhão)
  2. 74º - Flamengo: € 190 milhões (R$ 1,03 bilhão)
  3. 100º - Botafogo: € 130 milhões (R$ 702 milhões)

Além do Brasil, o estudo também destacou os clubes com elencos mais valiosos em outras importantes ligas fora da Inglaterra e da Espanha, como Bayern de Munique na Alemanha, Inter de Milão na Itália e Benfica em Portugal.

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