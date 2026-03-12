Palmeiras supera Flamengo em estudo de valor de elencos do futebol mundial; veja ranking O ranking global é liderado por gigantes europeus. O Chelsea figura na primeira posição, com um valor total estimado de 1,73 bilhão de euros Estadão Conteúdo 12.03.26 10h28 Verdão jogou em casa mas não conseguiu superar o Flamengo (Cesar Greco/Palmeiras/) O Palmeiras foi eleito o clube brasileiro com o maior valor de elenco no cenário mundial, segundo um levantamento divulgado pelo instituto CIES Football Observatory. O estudo, que analisa o valor agregado de transferências de jogadores sob contrato, colocou o time paulista à frente de Flamengo e Botafogo entre as equipes do país. Na lista geral, o Verdão ocupa a 50ª colocação, com seu elenco avaliado em 322 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 1,74 bilhão. O atacante Vitor Roque foi apontado como o jogador mais valioso do plantel alviverde nesta análise. O ranking global é liderado por gigantes europeus. O Chelsea figura na primeira posição, com um valor total estimado de 1,73 bilhão de euros em jogadores sob contrato. Manchester City e Real Madrid completam o pódio dos elencos mais valiosos do mundo. Metodologia do Estudo CIES O relatório considerou atletas de 70 ligas ao redor do planeta para calcular os valores. Utilizou-se um modelo estatístico desenvolvido pelo próprio observatório. É importante destacar que jogadores emprestados não foram incluídos na contagem. Um ponto relevante destacado pelo estudo é o equilíbrio do elenco do Chelsea. O jogador mais valioso do clube inglês, o brasileiro Estêvão, representa aproximadamente 7% do valor total do plantel. Em contraste, no Barcelona, que ocupa a quarta colocação, o jovem Lamine Yamal concentra cerca de um quarto do valor da equipe. Clubes Brasileiros em Destaque Além do Palmeiras, outros clubes brasileiros também figuraram no ranking do CIES Football Observatory. O Flamengo aparece na 74ª posição, com seu elenco avaliado em 190 milhões de euros, aproximadamente R$ 1,03 bilhão. O atleta mais valioso do grupo rubro-negro, de acordo com o levantamento, é Samuel Lino. O Botafogo encerra a lista dos representantes brasileiros no top 100. O clube carioca ocupa a 100ª colocação, com valor estimado em 130 milhões de euros, cerca de R$ 702 milhões. O argentino Álvaro Montoro foi identificado como o jogador mais caro do elenco botafoguense. Top 15 Elencos Mais Valiosos do Mundo (Março de 2026) Chelsea: € 1,732 bilhão (R$ 9,35 bilhões) Manchester City: € 1,608 bilhão (R$ 8,68 bilhões) Real Madrid: € 1,541 bilhão (R$ 8,32 bilhões) Barcelona: € 1,389 bilhão (R$ 7,50 bilhões) Arsenal: € 1,348 bilhão (R$ 7,28 bilhões) Paris Saint-Germain: € 1,346 bilhão (R$ 7,27 bilhões) Liverpool: € 1,046 bilhão (R$ 5,65 bilhões) Bayern de Munique: € 1,000 bilhão (R$ 5,40 bilhões) Tottenham: € 897 milhões (R$ 4,84 bilhões) Manchester United: € 829 milhões (R$ 4,48 bilhões) Inter de Milão: € 820 milhões (R$ 4,43 bilhões) Newcastle: € 789 milhões (R$ 4,26 bilhões) Atlético de Madrid: € 786 milhões (R$ 4,24 bilhões) Juventus: € 780 milhões (R$ 4,21 bilhões) Brighton: € 778 milhões (R$ 4,20 bilhões) Clubes Brasileiros no Top 100 50º - Palmeiras: € 322 milhões (R$ 1,74 bilhão) 74º - Flamengo: € 190 milhões (R$ 1,03 bilhão) 100º - Botafogo: € 130 milhões (R$ 702 milhões) Além do Brasil, o estudo também destacou os clubes com elencos mais valiosos em outras importantes ligas fora da Inglaterra e da Espanha, como Bayern de Munique na Alemanha, Inter de Milão na Itália e Benfica em Portugal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Flamengo estudo valor de elenco ranking COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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