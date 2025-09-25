Palmeiras soma R$ 320 milhões em premiações na temporada 2025 Classificação à semifinal da Libertadores eleva receitas com bônus da Fifa, Conmebol, FPF e CBF Estadão Conteúdo 25.09.25 12h48 Gustavo Gomez, zagueiro do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras) A classificação do Palmeiras à semifinal da Libertadores 2025, com vitória por 3 a 1 sobre o River Plate nesta quarta-feira (24), garantiu ao clube mais um repasse milionário e elevou o total de premiações acumuladas na temporada para cerca de R$ 318,6 milhões. O valor supera as metas esportivas e orçamentárias estabelecidas no planejamento do clube. Parte desse desempenho foi impulsionado pela premiação do Mundial de Clubes, que não estava prevista na proposta da atual gestão. Libertadores garante mais de R$ 54 milhões até agora Com a vitória nas quartas de final, o Palmeiras assegurou um bônus de US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 12,3 milhões) apenas pela vaga entre os quatro melhores da Libertadores. A campanha na competição, com seis vitórias na fase de grupos, já rendeu US$ 10,23 milhões (R$ 54,55 milhões). Caso conquiste o título continental, o clube poderá embolsar até US$ 24 milhões (R$ 128 milhões). Eliminação na Copa do Brasil impactou, mas Mundial compensou Apesar da eliminação precoce para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, o clube ainda arrecadou R$ 5,95 milhões em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A meta inicial da diretoria era avançar ao menos até as quartas. Contudo, esse déficit já foi superado com a premiação do Mundial de Clubes. A participação na competição nos Estados Unidos, com ida até as quartas de final, garantiu US$ 39,84 milhões (R$ 212,45 milhões), valor superior à soma dos demais torneios nacionais e internacionais da temporada. Paulistão e Brasileirão completam a receita da temporada Com o vice-campeonato no Paulistão, o Palmeiras somou R$ 45,65 milhões, sendo R$ 44 milhões apenas pela participação, conforme valores repassados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). No Campeonato Brasileiro, ainda em andamento, o clube disputa o título ponto a ponto e tem grandes chances de terminar no G-4. A expectativa é que receba ao menos R$ 40 milhões, segundo estimativa baseada nos valores pagos em 2024. Na última edição, o Botafogo, campeão, faturou R$ 48 milhões da CBF. Palmeiras espera rival na semifinal da Libertadores Classificado à semifinal e em busca do tetracampeonato da Libertadores, o Palmeiras aguarda o vencedor do duelo entre São Paulo e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (25), no MorumBis. Os jogos da semifinal estão marcados para os dias 22 e 29 de outubro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Palmeiras premiação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Leão paga pecados no finalzinho 25.09.25 14h26 Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 Futebol Paysandu: Leandro Vilela passará por cirurgia no joelho e deve ficar fora do restante da temporada Clube bicolor informou que o jogador foi diagnosticado com ruptura no ligamento cruzado anterior 25.09.25 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 FUTEBOL Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro' Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras 25.09.25 8h28 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20