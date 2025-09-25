Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras soma R$ 320 milhões em premiações na temporada 2025

Classificação à semifinal da Libertadores eleva receitas com bônus da Fifa, Conmebol, FPF e CBF

Estadão Conteúdo
fonte

Gustavo Gomez, zagueiro do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)

A classificação do Palmeiras à semifinal da Libertadores 2025, com vitória por 3 a 1 sobre o River Plate nesta quarta-feira (24), garantiu ao clube mais um repasse milionário e elevou o total de premiações acumuladas na temporada para cerca de R$ 318,6 milhões.

O valor supera as metas esportivas e orçamentárias estabelecidas no planejamento do clube. Parte desse desempenho foi impulsionado pela premiação do Mundial de Clubes, que não estava prevista na proposta da atual gestão.

Libertadores garante mais de R$ 54 milhões até agora

Com a vitória nas quartas de final, o Palmeiras assegurou um bônus de US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 12,3 milhões) apenas pela vaga entre os quatro melhores da Libertadores. A campanha na competição, com seis vitórias na fase de grupos, já rendeu US$ 10,23 milhões (R$ 54,55 milhões). Caso conquiste o título continental, o clube poderá embolsar até US$ 24 milhões (R$ 128 milhões).

Eliminação na Copa do Brasil impactou, mas Mundial compensou

Apesar da eliminação precoce para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, o clube ainda arrecadou R$ 5,95 milhões em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A meta inicial da diretoria era avançar ao menos até as quartas.

Contudo, esse déficit já foi superado com a premiação do Mundial de Clubes. A participação na competição nos Estados Unidos, com ida até as quartas de final, garantiu US$ 39,84 milhões (R$ 212,45 milhões), valor superior à soma dos demais torneios nacionais e internacionais da temporada.

Paulistão e Brasileirão completam a receita da temporada

Com o vice-campeonato no Paulistão, o Palmeiras somou R$ 45,65 milhões, sendo R$ 44 milhões apenas pela participação, conforme valores repassados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

No Campeonato Brasileiro, ainda em andamento, o clube disputa o título ponto a ponto e tem grandes chances de terminar no G-4. A expectativa é que receba ao menos R$ 40 milhões, segundo estimativa baseada nos valores pagos em 2024. Na última edição, o Botafogo, campeão, faturou R$ 48 milhões da CBF.

Palmeiras espera rival na semifinal da Libertadores

Classificado à semifinal e em busca do tetracampeonato da Libertadores, o Palmeiras aguarda o vencedor do duelo entre São Paulo e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (25), no MorumBis. Os jogos da semifinal estão marcados para os dias 22 e 29 de outubro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Libertadores

Palmeiras

premiação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Leão paga pecados no finalzinho

25.09.25 14h26

Ainda dá?

Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro

Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes.

25.09.25 14h15

Futebol

Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021

Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela.

25.09.25 12h20

Futebol

Paysandu: Leandro Vilela passará por cirurgia no joelho e deve ficar fora do restante da temporada

Clube bicolor informou que o jogador foi diagnosticado com ruptura no ligamento cruzado anterior

25.09.25 11h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

25.09.25 7h00

Futebol

Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B

Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações

25.09.25 9h13

FUTEBOL

Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro'

Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras

25.09.25 8h28

Futebol

Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021

Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela.

25.09.25 12h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda