Palmeiras soma R$ 320 milhões em premiações na temporada 2025

A classificação do Palmeiras à semifinal da Libertadores 2025, com vitória por 3 a 1 sobre o River Plate nesta quarta-feira (24), garantiu ao clube mais um repasse milionário e elevou o total de premiações acumuladas na temporada para cerca de R$ 318,6 milhões.

O valor supera as metas esportivas e orçamentárias estabelecidas no planejamento do clube. Parte desse desempenho foi impulsionado pela premiação do Mundial de Clubes, que não estava prevista na proposta da atual gestão.

Libertadores garante mais de R$ 54 milhões até agora

Com a vitória nas quartas de final, o Palmeiras assegurou um bônus de US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 12,3 milhões) apenas pela vaga entre os quatro melhores da Libertadores. A campanha na competição, com seis vitórias na fase de grupos, já rendeu US$ 10,23 milhões (R$ 54,55 milhões). Caso conquiste o título continental, o clube poderá embolsar até US$ 24 milhões (R$ 128 milhões).

Eliminação na Copa do Brasil impactou, mas Mundial compensou

Apesar da eliminação precoce para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, o clube ainda arrecadou R$ 5,95 milhões em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A meta inicial da diretoria era avançar ao menos até as quartas.

Contudo, esse déficit já foi superado com a premiação do Mundial de Clubes. A participação na competição nos Estados Unidos, com ida até as quartas de final, garantiu US$ 39,84 milhões (R$ 212,45 milhões), valor superior à soma dos demais torneios nacionais e internacionais da temporada.

Paulistão e Brasileirão completam a receita da temporada

Com o vice-campeonato no Paulistão, o Palmeiras somou R$ 45,65 milhões, sendo R$ 44 milhões apenas pela participação, conforme valores repassados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

No Campeonato Brasileiro, ainda em andamento, o clube disputa o título ponto a ponto e tem grandes chances de terminar no G-4. A expectativa é que receba ao menos R$ 40 milhões, segundo estimativa baseada nos valores pagos em 2024. Na última edição, o Botafogo, campeão, faturou R$ 48 milhões da CBF.

Palmeiras espera rival na semifinal da Libertadores

Classificado à semifinal e em busca do tetracampeonato da Libertadores, o Palmeiras aguarda o vencedor do duelo entre São Paulo e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (25), no MorumBis. Os jogos da semifinal estão marcados para os dias 22 e 29 de outubro.