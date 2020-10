Palmeiras se torna o 7º clube com mais gols na história da Libertadores

O Palmeiras encerrou a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha da competição até o momento. Foram seis jogos, com cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. Um total de 17 gols marcados - média de quase três por partida - e somente dois sofridos.

A goleada por 5 a 0 sobre o Tigre, da Argentina, nessa quarta-feira, com gols de Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Zé Rafael, Gabriel Veron e Rony, foi o que sacramentou a boa campanha nesta fase. Além disso, fez com que o clube paulista subisse para a 7ª posição entre os times que mais marcaram gols na história da principal competição sul-americana.

Com a goleada sobre os argentinos, o Alviverde chegou a 347 bolas na rede em 190 partidas disputadas em 20 edições. É a maior marca entre todos os brasileiros. O Cruzeiro, com 307, na 11ª colocação geral, é quem mais se aproxima do Palmeiras entre os brasucas.

TIMES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES

1º - River Plate-ARG - 594 gols em 357 jogos2º - Peñarol-URU - 555 gols em 369 jogos3º - Nacional-URU - 549 gols em 391 jogos4º - Boca Juniors-ARG - 459 gols em 293 jogos5º - Olimpia-PAR - 440 gols em 310 jogos6º - Cerro Porteño-PAR - 401 gols em 309 jogos7º - Palmeiras-BRA - 347 gols em 190 jogos8º - Bolívar-BOL - 345 gols em 237 jogos9º - Colo-Colo-CHI - 336 gols em 241 jogos10º - Universidad Católica-CHI - 335 gols em 221 jogos